Убийство Гандзюк: США призвали наказать виновных

499 просмотров
Понедельник, 5 ноября 2018, 00:14
Фото - Эльдар Сарахман, УП

США призывают привлечь к ответственности заказчиков убийства активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в больнице 4 ноября.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, сообщает американское посольство в Twitter.

"От имени правительства США и американского народа выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включая заказчиками", - подчеркнула посол.

О смерти Гандзюк стало известно днем 4 ноября - информацию об этом обнародовали в FB-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?", которое создали и вели друзья Катерины.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил информацию о смерти Гандзюк. В полиции также сообщили, что на место "выехала следственно-оперативная группа ГУ полиции Киева, проводятся осмотр тела и первоочередные следственные действия".

Расследование по делу нападения на Гандзюк проводит Служба безопасности Украины. Осмотр места события в больнице, где находилась Екатерина Гандзюк, осмотр тела и первоочередные следственные действия проводились следователями СБУ.

По информации пресс-секретаря НПУ Ярослава Тракало, уголовное производство, по которому расследуется нападение на Гандзюк, переквалифицировано на "Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц" и будет расследоваться по пп. 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК. 

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что с целью установления заказчика убийства Гандзюк подозреваемого в организации ее убийства перевели в изолятор СБУ в Киеве.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля. В результате нападения она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз. 

Правовую квалификацию дела под давлением общественности и резонанса дела меняли несколько раз: "хулиганство", затем "умышленные тяжкие телесные повреждения", впоследствии "покушение на убийство" (15 статья УК касается покушения на преступление, 115 статья – умышленного убийства). Следователь по делу Гандзюк согласился рассматривать этот инцидент как попытку заказного убийства.

3 августа генпрокурор Юрий Луценко после общения с Гандзюк заявил, что расследование дела передадут Службе безопасности Украины.

6 августа Херсонский городской суд постановил взять под стражу подозреваемого Николая Новикова.

20 августа глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом полицией задержаны уже 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк.

Также 20 августа в Херсоне суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога подозреваемого в нападении на Гандзюк Виктора Горбунова (следствие говорит, что он купил кислоту)

По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в одной из больниц Киева. 

Читайте также:

Это только начало. Насилие будет более жестоким – Гандзюк и другие активисты о нападениях на себя

"Серийное бездействие, или Особенности следствия по делу Гандзюк"

Безнаказанность убивает. Кем была и за что боролась Катя Гандзюк

Темы: нападение на Гандзюк США
powered by lun.ua
По теме
Убийство Гандзюк: Луценко рассказал, что сделали для установления заказчика 4 ноября 2018, 21:43
Под МВД проводят акцию с вопросом, кто убил Гандзюк 4 ноября 2018, 19:36
Смерть Гандзюк: Князев надеется, что задержанные расскажут о заказчике 4 ноября 2018, 19:22
Все новости
Главные новости
Убийство Гандзюк: США призвали наказать виновных
В Польше украинский автобус попал в ДТП
Под МВД проводят акцию с вопросом, кто убил Гандзюк
В Киевском патриархате ответили Москве на "очередной информационный вброс"
Все новости
здоровье

5 правил, которые должен знать ребенок, чтобы не заболеть в школе

здоровье

23 медучреждения Киева, где можно привиться и объяснения зачем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів