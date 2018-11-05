Убийство Гандзюк: США призвали наказать виновных

США призывают привлечь к ответственности заказчиков убийства активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в больнице 4 ноября.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, сообщает американское посольство в Twitter.

"От имени правительства США и американского народа выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включая заказчиками", - подчеркнула посол.

Посол Йованович: від імені уряду США й американського народу висловлюю свої найглибші співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 4, 2018

О смерти Гандзюк стало известно днем 4 ноября - информацию об этом обнародовали в FB-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?", которое создали и вели друзья Катерины.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил информацию о смерти Гандзюк. В полиции также сообщили, что на место "выехала следственно-оперативная группа ГУ полиции Киева, проводятся осмотр тела и первоочередные следственные действия".

Расследование по делу нападения на Гандзюк проводит Служба безопасности Украины. Осмотр места события в больнице, где находилась Екатерина Гандзюк, осмотр тела и первоочередные следственные действия проводились следователями СБУ.

По информации пресс-секретаря НПУ Ярослава Тракало, уголовное производство, по которому расследуется нападение на Гандзюк, переквалифицировано на "Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц" и будет расследоваться по пп. 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что с целью установления заказчика убийства Гандзюк подозреваемого в организации ее убийства перевели в изолятор СБУ в Киеве.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля. В результате нападения она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Правовую квалификацию дела под давлением общественности и резонанса дела меняли несколько раз: "хулиганство", затем "умышленные тяжкие телесные повреждения", впоследствии "покушение на убийство" (15 статья УК касается покушения на преступление, 115 статья – умышленного убийства). Следователь по делу Гандзюк согласился рассматривать этот инцидент как попытку заказного убийства.

3 августа генпрокурор Юрий Луценко после общения с Гандзюк заявил, что расследование дела передадут Службе безопасности Украины.

6 августа Херсонский городской суд постановил взять под стражу подозреваемого Николая Новикова.

20 августа глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом полицией задержаны уже 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк.

Также 20 августа в Херсоне суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога подозреваемого в нападении на Гандзюк Виктора Горбунова (следствие говорит, что он купил кислоту)

По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в одной из больниц Киева.

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