В РФ рассказали о состоянии пленных украинских моряков

Члены московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили пленных украинских моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО.

Об этом 2 декабря сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на информацию российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

"Получила официальную информацию от Москальковой. Она сообщила, что члены московской ОНК посетили 21 украинского моряка, которые содержатся в Лефортовском СИЗО. С каждым из них разговаривали. По словам Москальковой, условия содержания украинских военнопленных "соответствуют международным стандартам, жалоб и обращений с их стороны нет", - сообщила Денисова.

Также члены ГНК посетили трех украинских моряков, которые содержатся в медицинском подразделении "Матросской тишины".

"Их лечение проходит нормально. На следующей неделе их посетит уполномоченный по правам человека в Москве, а также Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова", - отметила украинский омбудсмен.

Денисова добавила, что планирует провести переговоры с Москальковой о предоставлении возможности посетить украинских моряков.

В свою очередь адвокат пленных моряков Николай Полозов заявил в эфире телеканала "112 Украина", что информация, озвученная Денисовой, соответствует действительности.

"Ни вчера, ни сегодня (адвокату - ред.) к ним попасть не удалось, т.к. СИЗО не работает в выходные (на прием посетителей - ред.). Моряков смогли посетить только общественники из ОНК", - отметил Полозов.

Он добавил, что независимые лица, которые могли бы посетить моряков, в т.ч. и консулы, до сих пор к ним не были допущены.

Полозов отметил, что в понедельник, 3 декабря, "и консулы, и адвокаты будут пытаться попасть к военнопленным, 21 моряку, находящемуся в СИЗО "Лефортово", и к 3 раненым из "Матросской тишины".

"Я подозреваю, что российская власть будет чинить препятствия (попыткам попасть к морякам - ред.), потому что просто так зайти в СИЗО нельзя, для этого нужно разрешение от следователя. Утром я за этим разрешением обращусь", - сообщил адвокат.

"Разрешение - это повод для манипуляций: его могут дать за 1 день, а могут "растянуть" его выдачу на несколько дней. Многое (в возможности быстро увидеться с пленными - ред.) будет зависеть от властей РФ препятствовать допуску адвоката к пленным или способствовать этому", - заявил Полозов.

Он также заявил, что в нарушение Женевской конвенции, к военнопленным, в т.ч. к раненым не допущены представители международных организаций, в т.ч. имеющие мандат ООН - "Красный крест".

Читайте также:

30 дней войны. Для чего в Украине ввели военное положение

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

9 изменений, которые уже произошли после введения военного положения

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряков в Черном море у Керченского пролива.

Задержанных моряков доставили в оккупированный Россией Крым и арестовали по подозрению в "нарушении российских границ". Позже стало известно, что из Крыма все они были доставлены в Москву.

30 ноября глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Министерство иностранных дел России до сих пор не предоставило официальной информации о взятых в плен у Керченского пролива украинских моряках.