ФСБ: Одним из пленных украинских моряков "заинтересовались в ОРДО" - росСМИ
Начальник Следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов заявил, что в одном из пленных украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, некий житель Донецка опознал сотрудника СБУ, который применял к нему пытки.
Как сообщает российский "Интерфакс", об этом Шишов заявил 8 декабря на брифинге.
"В следственное управление ФСБ инициативно обратился житель Донецка, который опознал одного из задержанных сотрудников СБУ Украины как лицо, пытавшее его после задержания в Бердянске", - заявил он.
По словам Шишова, указанным фактом "заинтересовались правоохранительные органы Донецка и обратились с просьбой предоставить в их распоряжение соответствующие материалы".
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