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ФСБ: Одним из пленных украинских моряков "заинтересовались в ОРДО" - росСМИ

Суббота, 8 декабря 2018, 18:03
ФСБ: Одним из пленных украинских моряков заинтересовались в ОРДО - росСМИ

Начальник Следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов заявил, что в одном из пленных украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, некий житель Донецка опознал сотрудника СБУ, который применял к нему пытки.

Как сообщает российский "Интерфакс", об этом Шишов заявил 8 декабря на брифинге.

"В следственное управление ФСБ инициативно обратился житель Донецка, который опознал одного из задержанных сотрудников СБУ Украины как лицо, пытавшее его после задержания в Бердянске", - заявил он. 

По словам Шишова, указанным фактом "заинтересовались правоохранительные органы Донецка и обратились с просьбой предоставить в их распоряжение соответствующие материалы". 

Также Шишов заявил, что украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, не получали пулевых ранений: "Повреждения получены от разрушенной обшивки корпуса корабля, пулевых ранений у них нет", заявил он.

Шишов подчеркнул, что задержанные не могут считаться военнопленными, поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии войны.

В ФСБ РФ также заявили, что закрытие Керченского пролива перед захватом военных судов Украины было связано с предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена, в том числе, в отношении Крымского моста.

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Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

Напомним, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ таранили и вели огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

Россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинских военнослужащих. Трое из украинских моряков получили ранения. Все задержанные моряки и сотрудники СБУ, которые были на борту, были арестованы. Им предъявили обвинения в нарушении границы.

Арестованных украинцев этапировали в Москву в СИЗО "Лефортово", трех раненых удерживают в медблоке СИЗО "Матросская тишина".

По словам уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, предусматривает "особую" модель их освобождения.

В РФ заявили, что украинские моряки, взятые в плен после обстрела их кораблей в Черном море, останутся под стражей в РФ как минимум до завершения судебных процедур.

1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что российские пограничники захватили украинские корабли потому, что те "пошли в Керчь".

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Темы: пленныеФСБРосcияОРДЛО
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