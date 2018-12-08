ФСБ: Одним из пленных украинских моряков "заинтересовались в ОРДО" - росСМИ

Начальник Следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов заявил, что в одном из пленных украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, некий житель Донецка опознал сотрудника СБУ, который применял к нему пытки.

Как сообщает российский "Интерфакс", об этом Шишов заявил 8 декабря на брифинге.

"В следственное управление ФСБ инициативно обратился житель Донецка, который опознал одного из задержанных сотрудников СБУ Украины как лицо, пытавшее его после задержания в Бердянске", - заявил он.

По словам Шишова, указанным фактом "заинтересовались правоохранительные органы Донецка и обратились с просьбой предоставить в их распоряжение соответствующие материалы".