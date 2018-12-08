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ФСБ: Одним з полонених українських моряків "зацікавилися в ОРДО" - росЗМІ

Субота, 8 грудня 2018, 18:03
ФСБ: Одним з полонених українських моряків зацікавилися в ОРДО - росЗМІ

Начальник Слідчого управління ФСБ РФ Михайло Шишов заявив, що в одному з полонених українських моряків, затриманих у Керченській протоці, якийсь мешканець Донецька упізнав співробітника СБУ, який застосовував до нього тортури.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", про це Шишов заявив 8 грудня на брифінгу.

"До слідчого управління ФСБ ініціативно звернувся мешканець Донецька, який упізнав одного із затриманих співробітників СБУ України як особу, від якої він зазнав тортур після затримання у Бердянську", - заявив він.

За словами Шишова, зазначеним фактом "зацікавилися правоохоронні органи Донецька і звернулися з проханням надати їм відповідні матеріали".

Також Шишов заявив, що українські моряки, яких було затримано у Керченській протоці, не отримували кульових поранень: "Ушкодження отримані від зруйнованої обшивки корпусу корабля, кульових поранень у них немає", заявив він. 

Шишов підкреслив, що затримані не можуть вважатися військовополоненими, оскільки Росія і Україна не перебувають у стані війни.

У ФСБ РФ також заявили, що закриття Керченської протоки перед захопленням військових суден України було пов'язано з попередженням провокаційної акції, яка могла бути здійснена, в тому числі, щодо Кримського мосту.

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Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти

Нагадаємо, 25 листопада у Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ протаранили та відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир та 24 українських військовослужбовців. Троє з українських моряків зазнали поранень. Усіх затриманих моряків та співробітників СБУ, які були на борту, було заарештовано. Їм висунули звинувачення у порушенні кордону.

Заарештованих українців етапували до Москви у СІЗО "Лефортово", трьох поранених утримують у медблоці слідчого ізолятора "Матроська тишина".

За словами уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, статус українських моряків як військовополонених, згідно з Женевською конвенцією, передбачає "особливу" модель звільнення.

В РФ заявили, що українські моряки, взяті у полон після обстрілу їхніх кораблів у Чорному морі, залишаться під вартою в РФ як мінімум до завершення судових процедур.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що російські прикордонники захопили українські кораблі тому, що ті "пішли в Керч".

Теми: полоненіФСБРосіяОРДЛО
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