Савченко и Рубана повезут на суд в Славянск
Дело народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана будет рассматривать Славянский горрайонный суд Донецкой области.
Об этом сообщил адвокат Александр Танакин в Facebook.
"Дело "Савченко – Рубана" едет в Славянск. Хороший город и на барже подплыть можно", – прокомментировал он этот факт.
29 января была определена коллегия судей во главе с Сергеем Прониным, а также с участием судей Геннадия Неминущего и Михаила Гусинского.
Когда начнется рассмотрение дела, пока не известно.
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская объяснила "Украинской правде", что прокуратура передала дело за местом совершения преступления (где Рубана задержали с оружием).
По ее словам, где будет суд над Савченко, решит судья по делу
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Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко
Напомним
- Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года в КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
- Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
- Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
- Савченко отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власти – и осмеять их.
- Она находится в СИЗО Киева и прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи"). Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
- В июле прошлого года Апелляционный суд Киева отказал защите Савченко и Рубана, которая просила передать дело из Шевченковского райсуда в Печерский райсуд столицы.
- 30 июля защите раскрыли материалы дела для ознакомления.