Савченко и Рубана повезут на суд в Славянск

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Среда, 30 января 2019, 12:44

Дело народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана будет рассматривать Славянский горрайонный суд Донецкой области.

Об этом сообщил адвокат Александр Танакин в Facebook.

"Дело "Савченко – Рубана" едет в Славянск. Хороший город и на барже подплыть можно", – прокомментировал он этот факт.

Дело Савченко и Рубана передали в суд Славянска
Дело Савченко и Рубана передали в суд Славянска
Fb Александр Тананакин

29 января была определена коллегия судей во главе с Сергеем Прониным, а также с участием судей Геннадия Неминущего и Михаила Гусинского.

Когда начнется рассмотрение дела, пока не известно.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская объяснила "Украинской правде", что прокуратура передала дело за местом совершения преступления (где Рубана задержали с оружием).

По ее словам, где будет суд над Савченко, решит судья по делу

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Украинская правда

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Темы: Савченко Надежда суд Славянск


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