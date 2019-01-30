Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Савченко и Рубана повезут на суд в Славянск

Среда, 30 января 2019, 11:44

Дело народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана будет рассматривать Славянский горрайонный суд Донецкой области.

Об этом сообщил адвокат Александр Танакин в Facebook.

"Дело "Савченко – Рубана" едет в Славянск. Хороший город и на барже подплыть можно", – прокомментировал он этот факт.

Дело Савченко и Рубана передали в суд Славянска
Дело Савченко и Рубана передали в суд Славянска
Fb Александр Тананакин

29 января была определена коллегия судей во главе с Сергеем Прониным, а также с участием судей Геннадия Неминущего и Михаила Гусинского.

Когда начнется рассмотрение дела, пока не известно.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская объяснила "Украинской правде", что прокуратура передала дело за местом совершения преступления (где Рубана задержали с оружием).

По ее словам, где будет суд над Савченко, решит судья по делу

Читайте также История Рубана: пророссийские учебники и оружие в мебели

Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

Напомним

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Савченко НадеждасудСлавянск
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Савченко Надежда
Суд вернул дело против Савченко и Рубана
Надежде Савченко вручили подозрение из-за поддельного COVID-сертификата
Надежду Савченко поймали в аэропорту с поддельным ковид-сертификатом
Последние новости
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
Все новости...
Реклама: