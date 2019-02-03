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Генсек ОБСЕ призвал РФ к "жесту доброй воли" в отношении моряков

Воскресенье, 3 февраля 2019, 19:37

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер считает, что освобождение Россией задержанных украинских моряков и захваченных кораблей в качестве жеста доброй воли было бы хорошим началом для деэскалации в Азовском море.

Об этом он заявил в интервью австрийскому журналу Profil, сообщает Укринформ.

"События в Азовском море и Керченском проливе влияют на Черноморский регион. И поэтому важно, чтобы Украина и РФ начали диалог на двусторонней или международной основе с тем, чтобы снизить риск дальнейшего напряжения в регионе. Мы призвали обе стороны использовать имеющиеся инструменты по деэскалации, которые есть как в ОБСЕ, так и за пределами организации. Хорошим началом было бы освобождение задержанных моряков и захваченных кораблей в качестве жеста доброй воли", - сказал он.

По словам Гремингера, ОБСЕ может предложить имеющиеся инструменты для деэскалации ситуации.

"Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности прежде всего разработан для того, чтобы помочь странам-членам развеять и прояснить сомнения относительно намерений друг друга, которые могут рассматриваться как угрожающие или же неправильно интерпретированы. Существует ряд мер по укреплению доверия и безопасности для Черноморского региона. ОБСЕ готова в любое время помочь и предоставить свои механизмы по предотвращению конфликтов с целью снижения напряжения", - заявил генсек ОБСЕ.

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Напоминаем:

  • 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
  • После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения. По решению "судов", под арестом они будут находиться до 25 января 2019 года.
  • Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.​
  • В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.
  • По мнению адвоката Ильи Новикова, суд по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год.
  • 12 января  в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что в ближайшие дни раненые во время атаки российских пограничников украинские моряки будут выписаны из больницы СИЗО и помещены в общие камеры.
  • Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца - до 24 и 26 апреля  - арест всем 24 военнопленным украинским морякам которых обвиняют в РФ в незаконном пересечении границы РФ. Защитники моряков обжаловали решение суда.
  • 25 января ФСБ России сообщила адвокатам моряков и представителю СБУ, что направила документ о переводе трех украинцев из медчасти СИЗО"Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".
  • 27 января российская активистка Виктория Ивлева сообщила, что в Москве трех военнопленных украинских моряков - Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку - перевели из медчасти в "Матросской тишин" в СИЗО Лефортово.

Темы: ОБСЕРосcиякорабли
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