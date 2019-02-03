Генсек ОБСЕ призвал РФ к "жесту доброй воли" в отношении моряков

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер считает, что освобождение Россией задержанных украинских моряков и захваченных кораблей в качестве жеста доброй воли было бы хорошим началом для деэскалации в Азовском море.

Об этом он заявил в интервью австрийскому журналу Profil, сообщает Укринформ.

"События в Азовском море и Керченском проливе влияют на Черноморский регион. И поэтому важно, чтобы Украина и РФ начали диалог на двусторонней или международной основе с тем, чтобы снизить риск дальнейшего напряжения в регионе. Мы призвали обе стороны использовать имеющиеся инструменты по деэскалации, которые есть как в ОБСЕ, так и за пределами организации. Хорошим началом было бы освобождение задержанных моряков и захваченных кораблей в качестве жеста доброй воли", - сказал он.

По словам Гремингера, ОБСЕ может предложить имеющиеся инструменты для деэскалации ситуации.

"Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности прежде всего разработан для того, чтобы помочь странам-членам развеять и прояснить сомнения относительно намерений друг друга, которые могут рассматриваться как угрожающие или же неправильно интерпретированы. Существует ряд мер по укреплению доверия и безопасности для Черноморского региона. ОБСЕ готова в любое время помочь и предоставить свои механизмы по предотвращению конфликтов с целью снижения напряжения", - заявил генсек ОБСЕ.

Читайте также:

Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

Напоминаем: