Новости 27 марта: призывы Вакарчука, снятие Мороза

Святослав Вакарчук призывает голосовать ответственно, Александр Мороз заявил, что просит больше не считать его кандидатом в президенты, в аннексированном Крыму российские силовики провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов – новости, которые были актуальны 27 марта.

О призыве Вакарчука

Певец Святослав Вакарчук, чью кандидатуру хотел бы видеть на выборах президента каждый пятый украинец, призывает голосовать ответственно. Вакарчук отмечает, что будущее нельзя выиграть в лотерею будущее – это не прикол, и выборы президента тоже.

"Чтобы не быть "ПО Приколу", решили быть серьезными, как все", – заявил в ответ Владимир Зеленский в Instagram под фото, на котором он с друзьями из "95 квартала" едят сосиски на заправке.

О рейтингах

Результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", который курирует политтехнолог президента Игорь Гринив говорят о следующем:

За Зеленского готовы отдать голоса 24,6% опрошенных.

Действующего президент Петра Порошенко поддерживают 14,8% избирателей, а Юлию Тимошенко – 8,7%.

Данные последнего социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, свидетельствуют об увеличении отрыва Петра Порошенко от его оппонентки Юлии Тимошенко, они занимают вторую и третью позицию в рейтинге соответственно, однако их опережает Владимир Зеленский.

Если во второй тур выборов президента выйдут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, 27,7% избирателей не отдадут голос за одного из них.

Об Александре Морозе

Александр Мороз заявил, что просит больше не считать его кандидатом в президенты. В то же время пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко рассказал, что, несмотря на это заявление, имя Мороза все равно остается в бюллетене.

О законном незаконном обогащении

В Национальном антикоррупционном бюро не осталось ни одного дела о незаконном обогащении.

По данным антикоррупционного органа, общая сумма имущества, законность происхождения которой расследовали детективы НАБУ в этих делах, составляла около 500 миллионов гривен.

О других важных новостях

Во время проверки в одном из украинских морпортов обнаружили 36 зенитных ракет в составе российского комплекса С-125 "Почора". Находку отдадут на вооружение ВСУ.

В аннексированном Крыму российские силовики провели по меньшей мере 25 обысков в домах крымскотатарских активистов.

Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериал "Сваты".

В американском издании The Hill снова появился материал о якобы вмешательстве посольства Соединенных Штатов в работу украинских правоохранителей.