Националисты пришли к Гладковскому: требовали ареста и конфискации имущества

3279 просмотров
Воскресенье, 3 марта 2019, 17:54
фото - "Нацкорпус"

Представители "Нацкорпуса" и "Нацдружин" провели акцию в н.п. Козин под имением Игоря Гладковского - сына первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, отстраненного от должности на время расследования фактов хищений в оборонном комплексе.

Как заявили организаторы, участники акции "решили наведаться к имению одного из фигурантов коррупционного дела о хищениях в армии Гладковского-младшего еще раз".

"Мы не оставим в покое мародеров и коррупционеров, которые разворовывают военный бюджет во время войны, не дадим замять эту тему и будем добиваться выполнения наших требований", - заявили в НК и НД.

В частности, среди требований участников - взять под стражу и арестовать счета и имущество Гладковского-старшего и лиц, являющихся фигурантами расследования - Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства ГК "Укроборонпром", а также директоров всех госпредприятий, которые были участниками схем; избрать всем виновным наказание в виде лишения свободы и конфискации имущества.

"Третье - обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищениями в армии. Четвертое - требуем от генпрокурора еженедельно отчитываться по поводу этого резонансного дела", - заявили участники акции.

 

 
 
У Козині для забезпечення порядку чергували силовики
В Козине для обеспечения порядка дежурили силовики
 
 
 
 
 

Проведение следующей акции участники анонсировали на 9 марта в центре Киева - в случае, если их требования не будут выполнены. 

Читайте также:

Расследователь Леся Иванова о кейсе Гладковского: У нас не было цели делать что-то "под выборы"

Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского

Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • Гладковский-старший призвал правоохранительные органы проверить изложенные в расследовании данные о незаконных сделках и заявил о временном прекращении своих полномочий. 
  • Гладковский-младший заявил, что подаст в суд на журналистов программы "Наші гроші" в связи с расследованием, где он фигурирует.
  • Президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовании СМИ. 
  • В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции.  Вместе с тем "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием. 
  • В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
  • 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Гладковский акции коррупция Минобороны бюджет


powered by lun.ua
По теме
Гладковский назвал расследование о хищениях "компиляцией лживых фактов" 3 марта 2019, 11:55
В центре Киева "Нацкорпус" устроил марш и требовал наказать "воров военного бюджета" 2 марта 2019, 20:59
Экономические новости дня: об 0,01 кубометра газа и еще одном кредите для Украины 1 марта 2019, 22:20
Все новости
Главные новости
Националисты пришли к Гладковскому: требовали ареста и конфискации имущества
Топ прогульщиков в Раде: кто за два месяца не проголосовал ни разу
Космический корабль SpaceX успешно пристыковался к МКС
Оккупанты в Крыму задержали архиепископа Климента
Все новости
здоровье

Как обезопасить себя от болезни печени

исследование

Что будет, если вместо 5 рабочих дней будет 4

здоровье

Сердце: что нам надо есть для его здоровья и от чего лучше отказаться

Поиск по сайту
Архив
Весь архів