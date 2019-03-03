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Националисты пришли к Гладковскому: требовали ареста и конфискации имущества

Воскресенье, 3 марта 2019, 16:54
Националисты пришли к Гладковскому: требовали ареста и конфискации имущества
фото - "Нацкорпус"

Представители "Нацкорпуса" и "Нацдружин" провели акцию в н.п. Козин под имением Игоря Гладковского - сына первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, отстраненного от должности на время расследования фактов хищений в оборонном комплексе.

Как заявили организаторы, участники акции "решили наведаться к имению одного из фигурантов коррупционного дела о хищениях в армии Гладковского-младшего еще раз".

"Мы не оставим в покое мародеров и коррупционеров, которые разворовывают военный бюджет во время войны, не дадим замять эту тему и будем добиваться выполнения наших требований", - заявили в НК и НД.

В частности, среди требований участников - взять под стражу и арестовать счета и имущество Гладковского-старшего и лиц, являющихся фигурантами расследования - Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства ГК "Укроборонпром", а также директоров всех госпредприятий, которые были участниками схем; избрать всем виновным наказание в виде лишения свободы и конфискации имущества.

"Третье - обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищениями в армии. Четвертое - требуем от генпрокурора еженедельно отчитываться по поводу этого резонансного дела", - заявили участники акции.

 

 
 
У Козині для забезпечення порядку чергували силовики
В Козине для обеспечения порядка дежурили силовики
 
 
 
 
 

Проведение следующей акции участники анонсировали на 9 марта в центре Киева - в случае, если их требования не будут выполнены. 

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Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • Гладковский-старший призвал правоохранительные органы проверить изложенные в расследовании данные о незаконных сделках и заявил о временном прекращении своих полномочий. 
  • Гладковский-младший заявил, что подаст в суд на журналистов программы "Наші гроші" в связи с расследованием, где он фигурирует.
  • Президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовании СМИ. 
  • В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции.  Вместе с тем "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием. 
  • В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
  • 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации

Украинская правда

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Темы: ГладковскийакциикоррупцияМинобороныбюджет
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