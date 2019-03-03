Националисты пришли к Гладковскому: требовали ареста и конфискации имущества

Представители "Нацкорпуса" и "Нацдружин" провели акцию в н.п. Козин под имением Игоря Гладковского - сына первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, отстраненного от должности на время расследования фактов хищений в оборонном комплексе.

Как заявили организаторы, участники акции "решили наведаться к имению одного из фигурантов коррупционного дела о хищениях в армии Гладковского-младшего еще раз".

"Мы не оставим в покое мародеров и коррупционеров, которые разворовывают военный бюджет во время войны, не дадим замять эту тему и будем добиваться выполнения наших требований", - заявили в НК и НД.

В частности, среди требований участников - взять под стражу и арестовать счета и имущество Гладковского-старшего и лиц, являющихся фигурантами расследования - Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства ГК "Укроборонпром", а также директоров всех госпредприятий, которые были участниками схем; избрать всем виновным наказание в виде лишения свободы и конфискации имущества.

"Третье - обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищениями в армии. Четвертое - требуем от генпрокурора еженедельно отчитываться по поводу этого резонансного дела", - заявили участники акции.

В Козине для обеспечения порядка дежурили силовики

Проведение следующей акции участники анонсировали на 9 марта в центре Киева - в случае, если их требования не будут выполнены.

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Напомним: