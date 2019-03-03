Националисты пришли к Гладковскому: требовали ареста и конфискации имущества
Представители "Нацкорпуса" и "Нацдружин" провели акцию в н.п. Козин под имением Игоря Гладковского - сына первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, отстраненного от должности на время расследования фактов хищений в оборонном комплексе.
Как заявили организаторы, участники акции "решили наведаться к имению одного из фигурантов коррупционного дела о хищениях в армии Гладковского-младшего еще раз".
"Мы не оставим в покое мародеров и коррупционеров, которые разворовывают военный бюджет во время войны, не дадим замять эту тему и будем добиваться выполнения наших требований", - заявили в НК и НД.
В частности, среди требований участников - взять под стражу и арестовать счета и имущество Гладковского-старшего и лиц, являющихся фигурантами расследования - Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства ГК "Укроборонпром", а также директоров всех госпредприятий, которые были участниками схем; избрать всем виновным наказание в виде лишения свободы и конфискации имущества.
"Третье - обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищениями в армии. Четвертое - требуем от генпрокурора еженедельно отчитываться по поводу этого резонансного дела", - заявили участники акции.
Проведение следующей акции участники анонсировали на 9 марта в центре Киева - в случае, если их требования не будут выполнены.
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Напомним:
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
- Гладковский-старший призвал правоохранительные органы проверить изложенные в расследовании данные о незаконных сделках и заявил о временном прекращении своих полномочий.
- Гладковский-младший заявил, что подаст в суд на журналистов программы "Наші гроші" в связи с расследованием, где он фигурирует.
- Президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовании СМИ.
- В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции. Вместе с тем "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием.
- В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
- 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации