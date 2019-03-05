Лукашенко об отношениях с РФ: Дармоедами обзывают, выталкивают, давят
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь вынуждена развивать сотрудничество с Западом в условиях ограничений, которые вводятся со стороны России.
Об этом он сказал во вторник на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает БелТА.
"Это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера - Российской Федерации. Спрашивается, чего вы истерите?", - возмутился Лукашенко.
"Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?" - добавил он.
По его словам, если перед Беларусью закрывают одни, вторые и третьи двери, приходится искать четвертую.
При этом он призвал российских партнеров не упрекать Беларусь в том, что она якобы "куда-то повернулась".
"Нам никуда не надо поворачиваться. Мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой, потому что находимся в эпицентре событий - в центре Европы", - заявил Лукашенко.
"Зачем нам искать счастье за тридевять земель, если бы были нормальные экономические отношения с Россией, если бы мы могли, - как мы железобетонно договорись в Союзном государстве, в ЕАЭС, - свободно торговать, перемещать товары, могли перемещаться люди, получать услуги, нас не оскорбляли?" - отметил президент Беларуси.
Что касается взаимодействия с ЕС, то ближайшими задачами Лукашенко назвал подписание с Евросоюзом приоритетов партнерства и соглашений по реадмиссии и упрощению визовых процедур.
"Кстати, Россия очень продвинута в отношениях с Евросоюзом, Америкой и НАТО. И мы ж за это Россию не упрекаем. Мы ищем в этих соглашениях свою пользу. Мы не торпедируем, не мешаем, способствуем. Думаю, точно так и Россия должна поступать, поддерживая нас. Не на словах, а на деле", - заявил белорусский президент.
Он подчеркнул, что Беларусь успешно налаживает диалог со своим вторым крупнейшим партнером - Евросоюзом, в частности растут инвестиции, увеличилось положительное сальдо в торговле, развиваются контакты и прочее.
Напомним:
- Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему поддерживает идею создания союзного государства с Россией, однако у двух стран должны быть равные условия.
- Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в планах России присоединить Беларусь и вплотную приблизится к границам Западной Европы.
- В Минске подобное заявление назвали бредом "отставных служащих".
- 9 декабря президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь.
- После этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.
- Затем премьер-министр России Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси.
- На Западе считают, что Путин, которому у власти осталось не более 5 лет, ищет пути обеспечения своего дальнейшего влияния путем создания более тесного союза с соседней Беларусью.