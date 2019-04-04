Порошенко до конца кампании будет летать за границу
Четверг, 4 апреля 2019, 17:51
До конца избирательной кампании у президента Украины Петра Порошенко запланированы международные визиты.
Об этом сообщил на брифинге в четверг спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает "Интерфакс-Украина".
"У него (Порошенко - ред.) запланированы международные поездки до конца кампании, международные встречи", - рассказал Медведев.
Он также сообщил, что президент будет участвовать "в серьезных испытаниях военной техники".
Медведев напомнил, что закон запрещает президенту идти в отпуск на время избирательной кампании и перекладывать на кого выполнения своих обязанностей.
Напомним:
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласилакандидатов на пост президента, прошедших во второй тур президентских выборов, принять участие в теледебатах.
- Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовностьдебатировать с Порошенко. Он заявил, что будет ждать Порошенко на НСК "Олимпийский" и пообещал принять участие в дебатах "перед народом Украины".
- Порошенкоответил, что "дебаты могут произойти на базе Суспильного телевидения с трансляцией по всем телеканалам", но он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".
- В государственном предприятии НСК "Олимпийский" заявили, что к ним не поступалоникаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты.
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но это пока нельзя назвать дебатами.
- В ЦИКсказали, что дебаты на НСК "Олимпийский" могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными законом "О выборах президента Украины" теледебатами, поэтому должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.
- У Порошенко заявили, что он готов заплатитьза половину аренды "Олимпийского", и призвали Зеленского вместе с президентом сдать анализы, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков, о которых ранее говорил шоумен.