Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко до конца кампании будет летать за границу

Четверг, 4 апреля 2019, 17:51

До конца избирательной кампании у президента Украины Петра Порошенко запланированы международные визиты.

Об этом сообщил на брифинге в четверг спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает "Интерфакс-Украина".

"У него (Порошенко - ред.) запланированы международные поездки до конца кампании, международные встречи", - рассказал Медведев.

Он также сообщил, что президент будет участвовать "в серьезных испытаниях военной техники".

Медведев напомнил, что закон запрещает президенту идти в отпуск на время избирательной кампании и перекладывать на кого выполнения своих обязанностей.

Напомним:

  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласилакандидатов на пост президента, прошедших во второй тур президентских выборов, принять участие в теледебатах.
  • Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовностьдебатировать с Порошенко. Он заявил, что будет  ждать Порошенко на НСК "Олимпийский" и пообещал принять участие в дебатах "перед народом Украины".
  • Порошенкоответил, что "дебаты могут произойти на базе Суспильного телевидения с трансляцией по всем телеканалам", но он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".
  • В государственном предприятии НСК "Олимпийский" заявили, что к ним не поступалоникаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты.
  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но это пока нельзя назвать дебатами.
  • В ЦИКсказали, что дебаты на НСК "Олимпийский" могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными законом "О выборах президента Украины" теледебатами, поэтому должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.
  • У Порошенко заявили, что он готов заплатитьза половину аренды "Олимпийского", и призвали Зеленского вместе с президентом сдать анализы, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков, о которых ранее говорил шоумен.

Темы: Порошенковыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: