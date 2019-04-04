Порошенко до конца кампании будет летать за границу

До конца избирательной кампании у президента Украины Петра Порошенко запланированы международные визиты.

Об этом сообщил на брифинге в четверг спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает "Интерфакс-Украина".

"У него (Порошенко - ред.) запланированы международные поездки до конца кампании, международные встречи", - рассказал Медведев.

Он также сообщил, что президент будет участвовать "в серьезных испытаниях военной техники".

Медведев напомнил, что закон запрещает президенту идти в отпуск на время избирательной кампании и перекладывать на кого выполнения своих обязанностей.

Напомним: