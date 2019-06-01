Саакашвили с Кличко происходили по новому мосту

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Суббота, 1 июня 2019, 23:00
Фото с Facebook Саакашвили

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в субботу вместе с мэром Киева Виталием Кличко осмотрел новый пешеходный мост между Владимирской горкой и парком "Крещатый".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

 

"С Виталием Кличко осмотрели новый мост и Аллею художников. Ну реально круто!", - написал Саакашвили.

 

Он добавил, что больше всего его поразил "теплый прием киевлян".

К посту Саакашвили добавил фото, на которых он фотографируется с киевлянами.

Напомним:

  • 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Михэилу Саакашвили украинское гражданство.
  • 29 мая экс-президент Грузии и бывший руководитель Одесской области прибыл в Киев.
  • 25 мая, ко Дню Киева, в столице открыли пешеходный мост между Владимирской горкой и парком "Хрещатый", который имеет полосу для велосипедистов и две смотровых терраски со стеклом под ногами.
  • В оба выходных посмотреть на мост пришли много людей.
  • Уже в воскресенье 26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло, потом треснул еще один фрагмент.
  • 27 мая поврежденную стекло-пленку сменили.
  • Тогда Кличко сообщил: "Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли".
  • 30 мая участок пешеходного моста со стеклянной поверхностью огородили из-за регламентных работ.

Украинская правда

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Темы: Саакашвили Кличко Киев


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