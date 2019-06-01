Саакашвили с Кличко происходили по новому мосту
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Суббота, 1 июня 2019, 23:00
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в субботу вместе с мэром Киева Виталием Кличко осмотрел новый пешеходный мост между Владимирской горкой и парком "Крещатый".
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"С Виталием Кличко осмотрели новый мост и Аллею художников. Ну реально круто!", - написал Саакашвили.
Он добавил, что больше всего его поразил "теплый прием киевлян".
К посту Саакашвили добавил фото, на которых он фотографируется с киевлянами.
Напомним:
- 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Михэилу Саакашвили украинское гражданство.
- 29 мая экс-президент Грузии и бывший руководитель Одесской области прибыл в Киев.
- 25 мая, ко Дню Киева, в столице открыли пешеходный мост между Владимирской горкой и парком "Хрещатый", который имеет полосу для велосипедистов и две смотровых терраски со стеклом под ногами.
- В оба выходных посмотреть на мост пришли много людей.
- Уже в воскресенье 26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло, потом треснул еще один фрагмент.
- 27 мая поврежденную стекло-пленку сменили.
- Тогда Кличко сообщил: "Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли".
- 30 мая участок пешеходного моста со стеклянной поверхностью огородили из-за регламентных работ.
Украинская правда
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