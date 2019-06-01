Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в субботу вместе с мэром Киева Виталием Кличко осмотрел новый пешеходный мост между Владимирской горкой и парком "Крещатый".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"С Виталием Кличко осмотрели новый мост и Аллею художников. Ну реально круто!", - написал Саакашвили.

Он добавил, что больше всего его поразил "теплый прием киевлян".

К посту Саакашвили добавил фото, на которых он фотографируется с киевлянами.

Напомним: