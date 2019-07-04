Новости 4 июля: Свежие рейтинги, ответ МИД к ПАСЕ, пережеребьевка партий

Пять политических партий попадают в Верховную Раду 9 созыва, МИД ответило ПАСЕ по поводу наблюдением за выборами, суд заставил ЦИК провести пережеребьевку партий — новости, которые были актуальны 4 июля.

О рейтингах

Сейчас пять политических партий преодолевают 5% проходной барьер и имеют шанс попасть в Верховную Раду 9 созыва. Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также сейчас преодолевают проходной барьер партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,4%), партия "Европейская Солидарность" (8,3%), партия "Голос" (7,2%) и "Батькивщина" (7,2%).

Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что у президентской партии "Слуга народа" фиксируется падение рейтинга, однако оно не критичное.

Об ответе МИД к ПАСЕ

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Верховная рада не обязана приглашать делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за выборами в Украине.

О пережеребьевке партий

Шестой апелляционный административный суд решил провести пережеребьевку партий. Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук добавила, что ЦИК будет обжаловать это решение.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 15 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

Президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский вел прямые переговоры с представителями российских оккупационных властей на Донбассе и не называл их сепаратистами.

Превращение Украинского дома в офис президента могут начать уже в августе, на это нужно около 300 миллионов гривен и приблизительно 1 год времени.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что война на Донбассе это "внутренний гражданский конфликт", а российские военные выполняют там "интернациональный долг".

В Одесский порт зашли три фрегата и эсминец из группы кораблей Североатлантического альянса, которые примут участие в международных учениях.

НАК "Нафтогаз Украины" предупредил о возможном полном прекращении транзита газа через Украину "не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года".

Налоговая и таможенная служба Великобритании совместно с СБУ разоблачили крупную международную преступную группу, которая занималась контрабандой сигарет в страны ЕС.