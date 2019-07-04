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Новини 4 липня: Свіжі рейтинги, відповідь МЗС до ПАРЄ, пережеребкування партій

Четвер, 4 липня 2019, 21:18

П’ять політичних партій потрапляють до Верховної Ради 9 скликання, МЗС відповіло ПАРЄ щодо стеженням за виборами, суд змусив ЦВК провести пережеребкування партій — новини, які були актуальні 4 липня.

Про рейтинги

Наразі п'ять політичних партій долають 5% прохідний бар'єр і мають шанс потрапити до Верховної ради 9 скликання. Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 42,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Також, наразі, долають прохідний бар’єр партія "Опозиційна платформа – За життя" (13,4%), партія "Європейська Солідарність" (8,3%), партія "Голос" (7,2%) та "Батьківщина" (7,2%).

Директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович заявив, що у президентській партії "Слуга народу" фіксується падіння рейтингу, проте воно не критичне.

Про відповідь МЗС до ПАРЄ

В Міністерстві закордонних справ України наголосили, що Верховна Рада не зобов'язана запрошувати делегацію Парламентської асамблеї ради Європи для спостереження за виборами в Україні.

Про пережеребкування партій

Шостий апеляційний адміністративний суд вирішив провести пережеребкування партій. Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук додала, що ЦВК буде оскаржувати це рішення.

Про телеграм-канал "Української правди"

Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає майже 15 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

Про інші важливі новини

Президент РФ Володимир Путін хоче, щоб президент України Володимир Зеленський вів прямі переговори з представниками російської окупаційної влади на Донбасі і не називав їх сепаратистами.

Перетворення Українського дому в офіс президента можуть почати вже в серпні, на це потрібно близько 300 мільйонів гривень і приблизно 1 рік часу.

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що війна на Донбасі це "внутрішній громадянський конфлікт", а російські військові виконують там "інтернаціональний обов'язок".

В Одеський порт зайшли три фрегата і есмінець із групи кораблів Північноатлантичного альянсу, які візьмуть участь в міжнародних навчаннях.

НАК "Нафтогаз України" попередив про можливість повного припинення транзиту газу через Україну "не тільки у першому кварталі 2020 року, а взагалі після закінчення 2019 року".

Податкова і митна Служба Великої Британії спільно з СБУ викрили велику міжнародну злочинну групу, яка займалася контрабандою цигарок у країни ЄС.

Українська правда

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