Геращенко на критику Порошенко за телемост: Не ходите на эти каналы

Источник: Украинская правда

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко упрекнула политиков, которые требуют реакции на действия приближенных к Виктору Медведчуку каналов, а сами ходят к ним на эфиры.

Так она отреагировала на согласительном совете парламента на скандал вокруг запланированного на 12 июля телемоста между каналами "NewsOne" и "Россия 24".

Прямая речь: "Я очень счастлива, что нахожусь в черных списках этих телеканалов ("NewsOne" и "112 Украина") – и ни разу приглашение на эфиры оттуда мне не приходили, потому что это знак качества. А здесь сидят те, кто до сих пор рассказывают о Порошенко, а сами всю прошлую неделю провели в эфире этих телеканалов. Лидеры и лидерши некоторых фракций, которые не вылезают с этих каналов, но здесь нам сейчас рассказывают, как нам надо жить. Докажите не словом, а делом, что для вас что-то значат ценности: не ходите на эти телеканалы.

Кроме бойкота этих каналов должна быть четкая реакция тех служб, которые за это отвечают. Сегодня должно быть решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, они не имеют права занимать снова импотентную позицию".

Перед этим: Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что "этот телемост Петр Порошенко строил 5 лет – и сейчас по этому телемосту готовят очень сильную информационную атаку на Украину". Поэтому ее команда будет следить, как отреагируют СНБО, который контролирует президент, и Нацсовет, который "контролирует Порошенко".

Глава Верховной Рады Андрей Парубий ответил: "Если бы сегодня был президентом Петр Порошенко, у нас бы не было даже такой дискуссии. Вопрос о телемосте был бы решен моментально через Совет национальной безопасности и обороны. Мы ожидаем, что новоизбранный президент будет так же твердо и четко отстаивать национальные интересы Украины, как отстаивал Петр Порошенко. Я убежден, что мы сможем объединиться и не допустить этого антиукраинского шабаша".

Суть спора: В последнее время известные критики Порошенко Юлия Тимошенко и Олег Ляшко часто посещали телеканалы "NewsOne" или "112 Украина", которые формально принадлежат Тарасу Козаку и находятся под влиянием пророссийского политика Виктора Медведчука.

Сейчас "NewsOne" планирует совместно с российским пропагандистским каналом "Россия 24" провести телемост "Надо поговорить" между Россией и Украиной – якобы ради мира. Но общественность против, националисты и ряд политических сил требуют реакции президента Владимира Зеленского и компетентных органов на это.

Почему это важно: Россия с 2014 года совершает не только вооруженную и политическую агрессию против Украины, но и ведет гибридную информационную войну против нашего государства. Из-за этого ряд пропагандистских ресурсов запрещены в Украине. А кум российского президента Виктор Медведчук накануне парламентских выборов активизировал "диалог" с Россией и соответствующую риторику.