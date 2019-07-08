Геращенко на критику Порошенка за телеміст: Не ходіть на ці канали

Джерело: Українська правда

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко дорікнула політикам, які вимагають реакції на дії наближених до Віктора Медведчука каналів, а самі ходять до них на ефіри.

Так вона відреагувала на погоджувальній раді парламенту на скандал довкола запланованого на 12 липня телемосту між каналами "NewsOne" та "Россия 24".

Пряма мова: "Я дуже щаслива, що знаходжуся в чорних списках цих телеканалів ("NewsOne" і "112 Україна") – і жодного разу запрошення на ефіри звідти мені не приходили, бо це знак якості. А тут сидять ті, хто досі розповідають про Порошенка, а самі весь минулий тиждень провели в ефірі цих телеканалів. Лідери і лідерки деяких фракцій, які не вилазять із цих каналів, але тут нам зараз розповідають, як нам треба жити. Доведіть не словом, а ділом, що для вас щось означають цінності: не ходіть на ці телеканали.

Окрім бойкоту цих каналів має бути чітка реакція тих служб, які за це відповідають. Сьогодні має бути рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення, вони не мають права займати знову імпотентну позицію".

Перед цим: Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що "цей телеміст Петро Порошенко будував 5 років – і зараз по цьому телемосту готують дуже сильну інформаційну атаку на Україну". Тому її команда буде слідкувати, як відреагують РНБО, яке контролює президент, та Нацрада, яку "контролює Порошенко".

Голова Верховної Ради Андрій Парубій відповів: "Якби сьогодні був президентом Петро Порошенко, у нас би не було навіть такої дискусії. Питання про телеміст було б вирішено моментально через Раду національної безпеки й оборони .. Ми очікуємо, що новобраний президент буде так само твердо і чітко відстоювати національні інтереси України, як відстоював Петро Порошенко. Я переконаний, що ми зможемо об'єднатися і не допустити цього антиукраїнського шабашу".

Чому це важливо: Росія з 2014 року чинить не лише збройну й політичну агресію проти України, а й веде гібридну інформаційну війну проти нашої держави. Через це низка пропагандистських ресурсів заборонені в Україні. Натомість кум російського президента Віктор Медведчук напередодні парламентських виборів активізував "діалог" із Росією і відповідну риторику.

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