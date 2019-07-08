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Российские пропагандисты пригласили украинцев на "телемост" в Москву

Понедельник, 8 июля 2019, 17:41

Государственный российский телеканал "Россия-1", пригласил в Москву в свою студию участников отмененного телемоста между украинским NewsOne и российским "Россия 24" для проведения совместного эфира "Надо поговорить!".

Об этом 8 июля пишет российское издание ТАСС.

"Мы приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала "Россия-1" в Москве. Потому что убеждены: "Надо поговорить!",  - отметили в пресс-службе российского медиахолдинга, в который входит "Россия 1".

В госхолдинге РФ считают, что телемост с украинским NewsOne "задумывался для того, чтобы простые люди, не политики, попытались, глядя в глаза друг другу, обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем".

Также в РФ заявили, что "в контексте последних событий" холдинг не может не учитывать позицию украинских коллег, которые считают, что проведение телемоста может "создать угрозу безопасности журналистов и их семей".

Как сообщалось, телеведущим так называемого телемарафона с украинской стороны должен был быть генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов, а со стороны РФ - Андрей Малахов.

Информацию о проведении телемоста озвучил ведущий программы "Вести недели" на российском канале из состава ВГТРК Дмитрий Киселев.

"Россия 1" еще один пропагандистский канал из состава "Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании". Ведущие российского телеканала на международных встречах часто конфликтуют с украинскими журналистами. В частности, известная российская пропагандистка, телеведущая "Россия 1" Ольга Скабеева уже дважды пыталась препятствовать работе ПАСЕ и ссорилась с украинской делегацией.

Позже NewsOne заявил, что их журналисты не поедут на "телемост" в Россию. Телеканал утверждает, что участниками телемоста в Москве должны быть "обычные люди", а не журналисты канала с орбиты Медведчука.

Напомним:

  • 7 июля ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" на 12 июля совместно с NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
  • 8 июля возле здания телеканала NewsOne активисты устроили протест против телемоста.
  • Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что наказать каналы и провайдеров за телемост можно только после эфира.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.
  • Позднее 8 июля NewsOne отменил телемарафон из-за угроз физической расправы.

Темы: РосcиятелевидениескандалУкраина
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