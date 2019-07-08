Еще один российский канал пригласил NewsOne "поговорить"
Российский государственный медиахолдинг заявил, что планирует провести программу "Надо поговорить!" в Москве в эфире государственного канала "Россия 1" при участии журналистов "России 24" и украинского канала NewsOne.
Об этом 8 июля пишет российское издание ТАСС.
Отмечается, государственный телеканал "Россия 1", пригласил в студию участников отмененного телемоста между украинским каналом NewsOne и российским - "Россия 24".
"Телемост с компанией NewsOne задумывался для того, чтобы простые люди, не политики, попытались, глядя в глаза друг другу, обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем. Мы - со своей стороны - приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала "Россия-1" в Москве. Потому что убеждены: "Надо поговорить!", - отметили в пресс-службе российского медиахолдинга.
Также в холдинге заявили, что "в контексте последних событий" холдинг не может не учитывать позицию украинских коллег, которые считают, что проведение телемоста может "создать угрозу безопасности журналистов и их семей".
Напомним:
- 7 июля ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" на 12 июля совместно с NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
- 8 июля возле здания телеканала NewsOne активисты устроили протест против телемоста.
- Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что наказать каналы и провайдеров за телемост можно только после эфира.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.
- Позднее 8 июля NewsOne отменил телемарафон из-за угроз физической расправы.
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