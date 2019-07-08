Государственный российский телеканал "Россия-1", пригласил в Москву в свою студию участников отмененного телемоста между украинским NewsOne и российским "Россия 24" для проведения совместного эфира "Надо поговорить!".

Об этом 8 июля пишет российское издание ТАСС.

"Мы приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала "Россия-1" в Москве. Потому что убеждены: "Надо поговорить!", - отметили в пресс-службе российского медиахолдинга, в который входит "Россия 1".

В госхолдинге РФ считают, что телемост с украинским NewsOne "задумывался для того, чтобы простые люди, не политики, попытались, глядя в глаза друг другу, обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем".

Также в РФ заявили, что "в контексте последних событий" холдинг не может не учитывать позицию украинских коллег, которые считают, что проведение телемоста может "создать угрозу безопасности журналистов и их семей".

Как сообщалось, телеведущим так называемого телемарафона с украинской стороны должен был быть генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов, а со стороны РФ - Андрей Малахов.

Информацию о проведении телемоста озвучил ведущий программы "Вести недели" на российском канале из состава ВГТРК Дмитрий Киселев.

"Россия 1" еще один пропагандистский канал из состава "Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании". Ведущие российского телеканала на международных встречах часто конфликтуют с украинскими журналистами. В частности, известная российская пропагандистка, телеведущая "Россия 1" Ольга Скабеева уже дважды пыталась препятствовать работе ПАСЕ и ссорилась с украинской делегацией.

Позже NewsOne заявил, что их журналисты не поедут на "телемост" в Россию. Телеканал утверждает, что участниками телемоста в Москве должны быть "обычные люди", а не журналисты канала с орбиты Медведчука.

Напомним: