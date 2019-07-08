Российский государственный медиахолдинг заявил, что планирует провести программу "Надо поговорить!" в Москве в эфире государственного канала "Россия 1" при участии журналистов "России 24" и украинского канала NewsOne.

Об этом 8 июля пишет российское издание ТАСС.

Отмечается, государственный телеканал "Россия 1", пригласил в студию участников отмененного телемоста между украинским каналом NewsOne и российским - "Россия 24".

"Телемост с компанией NewsOne задумывался для того, чтобы простые люди, не политики, попытались, глядя в глаза друг другу, обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем. Мы - со своей стороны - приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала "Россия-1" в Москве. Потому что убеждены: "Надо поговорить!", - отметили в пресс-службе российского медиахолдинга.

Также в холдинге заявили, что "в контексте последних событий" холдинг не может не учитывать позицию украинских коллег, которые считают, что проведение телемоста может "создать угрозу безопасности журналистов и их семей".

Напомним: