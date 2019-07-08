Савченко собирается в ОРДО

Народный депутат Надежда Савченко планирует совершить поездку на оккупированную территорию Донецкой области.

Об этом она сообщила в интервью изданию "Новости Донбасса".

По ее словам, она хочет отправиться туда в качестве кандидата в депутаты на внеочередных выборах Верховной Рады, которые состоятся 21 июля.

Савченко рассказала, что уже получила один из двух пропусков через линию разграничения. Этот документ ей выдали в штабе операции Объединенных сил.

Второй пропуск, который уже выдает СБУ, она еще ждет.

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По словам кандидата, такую ​​поездку запланировала не только она.

"Мы заказали все справки (пропуска) на трех кандидатов - Савченко Веру (сестра Надежды), Проторченко Татьяну (заместитель председателя партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко") и Надежду Савченко, и мы ждем 10 дней", - сказала Савченко.

Она пояснила, что заказали документы в начале прошлой недели, поэтому ждать осталось недолго, и они еще могут успеть совершить путешествие до выборов.

Депутат рассказала, что уже имела такой пропуск от СБУ в 2016-2017 годах, но затем срок его действия истек.

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Напомним: