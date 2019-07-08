Савченко собирается в ОРДО
Народный депутат Надежда Савченко планирует совершить поездку на оккупированную территорию Донецкой области.
Об этом она сообщила в интервью изданию "Новости Донбасса".
По ее словам, она хочет отправиться туда в качестве кандидата в депутаты на внеочередных выборах Верховной Рады, которые состоятся 21 июля.
Савченко рассказала, что уже получила один из двух пропусков через линию разграничения. Этот документ ей выдали в штабе операции Объединенных сил.
Второй пропуск, который уже выдает СБУ, она еще ждет.
По словам кандидата, такую поездку запланировала не только она.
"Мы заказали все справки (пропуска) на трех кандидатов - Савченко Веру (сестра Надежды), Проторченко Татьяну (заместитель председателя партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко") и Надежду Савченко, и мы ждем 10 дней", - сказала Савченко.
Она пояснила, что заказали документы в начале прошлой недели, поэтому ждать осталось недолго, и они еще могут успеть совершить путешествие до выборов.
Депутат рассказала, что уже имела такой пропуск от СБУ в 2016-2017 годах, но затем срок его действия истек.
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Напомним:
- Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года в КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
- Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
- Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
- Савченко отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власти – и осмеять их.
- 16 апреля суд освободил Савченко и Рубана из-под ареста.
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