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Савченко собирается в ОРДО

Понедельник, 8 июля 2019, 23:07
Савченко собирается в ОРДО

Народный депутат Надежда Савченко планирует совершить поездку на оккупированную территорию Донецкой области.

Об этом она сообщила в интервью изданию "Новости Донбасса".

По ее словам, она хочет отправиться туда в качестве кандидата в депутаты на внеочередных выборах Верховной Рады, которые состоятся 21 июля.

Савченко рассказала, что уже получила один из двух пропусков через линию разграничения. Этот документ ей выдали в штабе операции Объединенных сил.

Второй пропуск, который уже выдает СБУ, она еще ждет.

По словам кандидата, такую ​​поездку запланировала не только она.

"Мы заказали все справки (пропуска) на трех кандидатов - Савченко Веру (сестра Надежды), Проторченко Татьяну (заместитель председателя партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко") и Надежду Савченко, и мы ждем 10 дней", - сказала Савченко.

Она пояснила, что заказали документы в начале прошлой недели, поэтому ждать осталось недолго, и они еще могут успеть совершить путешествие до выборов.

Депутат рассказала, что уже имела такой пропуск от СБУ в 2016-2017 годах, но затем срок его действия истек.

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Напомним:

  • Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года в КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
  • Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
  • Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
  • Савченко отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власти – и осмеять их.
  • 16 апреля суд освободил Савченко и Рубана из-под ареста.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Савченко НадеждаОРДЛО
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