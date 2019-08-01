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Новости 1 августа: Ткаченко может баллотироваться в мэры, а Кличко обратился к НАБУ

Четверг, 1 августа 2019, 21:26

Кличко обратился к НАБУ по поводу Богдана и Ткаченко хочет стать мэром Киева — новости, которые были актуальны 1 августа.

О Ткаченко 

Кандидат в нардепы от "Слуги народа" и гендиректор холдинга 1+1 media Александр Ткаченко допустил, что может баллотироваться в мэры Киева. По словам Ткаченко, вопрос не в том, хочет он баллотироваться или не хочет, а в том, что "в Киеве мы имеем кризис и пять лет упущенных возможностей".

О Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро проверить заявление председателя Офиса президента Андрея Богдана о якобы подкупе в его интересах.

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Украинская правда

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