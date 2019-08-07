Источник: Facebook Элеоноры Бекировой

Дочь крымскотатарского политзаключенного Эдема Бекирова Элеонора опубликовала обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием спасти ее тяжелобольного отца.

Прямая речь: "Мой отец Эдем Бекиров умирает, и мне уже не у кого просить помощи. Но сейчас я не прошу, а требую. Как гражданка Украины и как дочь умирающего отца я имею на это полное право. Я требую принять все меры, чтобы добиться оказания помощи моему отцу, добиться его лечения и в конечном счете освобождения".

"Он патриот — таким он был в 2014 году, когда крымчане остались один на один с армией оккупантов, и таким является до сих пор. Если Вы считаете, что об этом можно забыть, если считаете, что патриоты не нужны нашей стране, можете оставить это обращение без внимания. Если же судьба человека, который оставался со своим народом и своей страной все эти тяжелые годы, что-то для Вас значит, я требую спасти его".

"Он боец, и он будет держаться, если будет знать, что его страна, за которую он в 2014 году готов был отдать жизнь, борется за него. Я требую от Вас сделать это. Для моего отца, для меня и его родных, для всех, кому он был близок, это не вопрос политики и дипломатических договоренностей — это вопрос жизни и смерти любимого человека.

Спасите моего отца, выполните свой долг."

Детали: Элеонора Бекирова отметила, что ее отец – "инвалид первой группы, у него ампутирована нога с незаживающей раной, нижний вялый парапарез ног", в его сердце установлены 4 шунта, а из-за сахарного диабета мужчине необходима ежедневная помощь, "которую он не получает вот уже 238 дней".

Дочь Бекирова добавила, что Европейский суд по правам человека обязал Россию срочно оказать политзаключенного медицинскую помощь, но этого не было сделано.

Также Бекирова написала, что 8 августа относительно ее отца будет проходить суд, и крымский татарин объявит голодовку и откажется принимать любые лекарства, если его решат этапировать.

Что было ранее: В конце июля Бекиров заявил, что может объявить голодовку, если его дело переведут для рассмотрения из Симферополя в суд Красноперекопска (Крым).

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