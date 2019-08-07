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Дочка кримського політв'язня – Зеленському: Вимагаю врятувати батька

Середа, 7 серпня 2019, 18:31

Джерело: Facebook Елеонори Бекіровою

Дочка кримськотатарського політв'язня Едема Бекирова Елеонора опублікувала звернення до президента Володимиру Зеленському з вимогою врятувати її тяжкохворого батька.

Пряма мова: "Мій батько Едем Бекіров вмирає, і мені вже немає в кого просити про допомогу. Але зараз я не прошу, а вимагаю. Як громадянка України і як дочка вмираючого батька я маю на це повне право. Я вимагаю вжити всіх заходів, щоб домогтися надання допомоги моєму батькові, домогтися його лікування і в кінцевому рахунку звільнення".

"Він патріот – таким він був у 2014 році, коли кримчани залишилися один на один з армією окупантів, і таким є досі. Якщо Ви вважаєте, що про це можна забути, якщо вважаєте, що патріоти не потрібні нашій країні, можете залишити це звернення без уваги. Якщо ж доля людини, який залишався зі своїм народом і своєю країною всі ці важкі роки, щось для Вас означає, я вимагаю врятувати його".

"Він боєць, і він буде триматися, якщо буде знати, що його країна, за яку він у 2014 році готовий був віддати життя, бореться за нього. Я вимагаю від Вас зробити це. Для мого батька, для мене і його рідних, для всіх, кому він був близький, це не питання політики і дипломатичних домовленостей – це питання життя і смерті коханої людини.

Врятуйте мого батька, виконайте свій обов'язок".

Деталі: Елеонора Бекирова зазначила, що її батько – "інвалід першої групи, у нього ампутована нога з незагоєною раною, нижній млявий парапарез ніг", в його серці встановлені 4 шунта, а через цукровий діабет чоловікові необхідна щоденна допомога, "яку він не отримує ось уже 238 днів".

Дочка Бекирова нагадала, що Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію терміново надати політв'язню медичну допомогу, але цього не було зроблено.

Також Бекирова написала, що 8 серпня щодо її батька буде проходити суд, і кримський татарин оголосить голодування і відмовиться приймати будь-які ліки, якщо його вирішать етапувати.

Що було раніше: В кінці липня Бекіров заявив, що може оголосити голодування, якщо його справу переведуть для розгляду з Сімферополя до суду Красноперекопська (Крим).

Передісторія:

  • Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
  • Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів".
  • У кримського татарина 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.
  • Стан здоров'я кримськотатарського активіста стабільно важкий
  • 6 червня "суд" у Криму на 2 місяці продовжив арешт політв'язню до 12 серпня 2019 року. 
  • 11 червня Європейський суд з прав людини зобов'язав РФ терміново помістити Бекирова в лікарню.
  • Незважаючи на це, російські тюремники не стали його госпіталізувати.
  • Human Rights Watch закликала окупаційну владу в анексованому Криму надати Бекірова негайну і адекватну медичну допомогу.

Українська правда

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Теми: політв'язнікримські татариКримокупація
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