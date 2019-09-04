Новости 4 сентября: увольнение Кличка, продажа SIM-карт
Кабмин дал добро на увольнение Кличко, "слуги народа" и министр предложили запретить свободную продажу SIM-карт — новости, которые были актуальны 4 сентября.
О Кличко
Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Окончательное решение за президентом.
При этом Виталий Кличко остается городским главой Киева и будет возглавлять Киевсовет до следующих выборов в столице.
Кличко назвал незаконным решение Кабинета министров.
О SIM-картах
Депутаты от партии "Слуга народа" подали в Верховную Раду, но потом отозвали законопроект, предусматривающий с 2024 года нововведение - чтобы украинцы при покупке SIM-карты обязательно заключали договор с оператором и регистрировали телефон. Подобная норма уже давно действует в России.
О телеграмм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
О других важных новостях
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