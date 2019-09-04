Новости 4 сентября: увольнение Кличка, продажа SIM-карт

Кабмин дал добро на увольнение Кличко, "слуги народа" и министр предложили запретить свободную продажу SIM-карт — новости, которые были актуальны 4 сентября.

О Кличко

Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Окончательное решение за президентом.

При этом Виталий Кличко остается городским главой Киева и будет возглавлять Киевсовет до следующих выборов в столице.

Кличко назвал незаконным решение Кабинета министров.

О SIM-картах

Депутаты от партии "Слуга народа" подали в Верховную Раду, но потом отозвали законопроект, предусматривающий с 2024 года нововведение - чтобы украинцы при покупке SIM-карты обязательно заключали договор с оператором и регистрировали телефон. Подобная норма уже давно действует в России.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Президент Владимир Зеленский ветировал закон, которым предусматривалась принудительная химическая кастрация для педофилов.

Зеленский вернул Верховной Раде закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт".

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что Служба безопасности Украины должна ликвидировать управление по борьбе с экономической преступностью.

Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Анну Коваленко.

Руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского, которого Зеленский заставил написать заявление по собственному желанию, уволили.