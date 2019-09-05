Новости 5 сентября: освобождение Цемаха, встреча Медведчука с Путиным

Суд освободил боевика Цемаха, Путин заявил о финализации переговоров об обмене заключенными — новости, которые были актуальны 5 сентября.

О Цемахе

Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха. Его подозревают в причастности к катастрофе со сбитым Боингом.

В международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявили, что Цемах является "интересным для следствия человеком".

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения украинским судом из-под стражи Цемаха.

Вчера евродепутаты призвали Зеленского не включать Цемаха в список обмена пленными с Россией.

О "финализации переговоров"

Президент России Владимир Путин заявил о финализации переговоров об обмене заключенными с Украиной.

Также Путин сказал, что если в Украине власть будет "преследовать" партию его кума Виктора Медведчука, это будет большой ошибкой нового президента Владимира Зеленского.

Российский президент провел встречу с украинским политиком Виктором Медведчуком, в ходе которой заявил, что решение по обмену удерживаемыми лицами будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич объявила о начале работы суда.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Соломенский райсуд Киева дал разрешение на задержание подозреваемого по делу "Роттердам+" экс-руководителя НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

Антимонопольный комитет принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на "НФ Трейдинг Украина" штраф в размере 107 миллионов гривень.

Кондитерская корпорация Roshen экс-президента Петра Порошенко в начале сентября открыла первую кофейню, в которой посетителям предлагают горячие напитки и испанские чурросы.