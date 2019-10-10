"Нет капитуляции": Зеленский обиделся за "х - ло"

Президент Украины Владимир Зеленский негативно воспринял кричалку "Зеля и Путин - Хуйло", которая звучала на вече "Остановим капитуляцию", участники которого выступали против реализации так называемой "формулы Штайнмайера".

Источник: встреча Зеленского с журналистами во время так называемого "пресс-марафона" в Киеве

Детали: Журналист спросил, не думает Зеленский, что действия руководителя его Офиса Андрея Богдана, который, в частности, заявил, что участники митинга против "формулы Штайнмайера" вышли за деньги, негативно влияют на имидж президента.

Прямая речь Зеленского: "Если мы говорим по поводу имиджа президента, я слышал, что ... много людей кричало мне, какие слова - то, что кричали когда-то на Путина, и я слышал эти слова.

Поэтому, когда мы с вами говорим об акции "Нет капитуляции", "Нет измене", или просто "давайте, кто громче оскорбит президента Украины", я воспринимаю это очень негативно. Потому что меня еще никогда в жизни словом на пять букв, начиная с "х" и заканчивая "о", не называл и я думаю, что в этом главный ответ.

Я сегодня с вами встречаюсь, с каждым из вас с самого утра, потому что я уважаю. Если вы начинать хотите со мной разговор со слова, которое начинается на "х" и заканчивается на "ло", я хотел бы, чтобы вы это сказали 73% украинцев, проголосовавших за это "х - ло".

Я уверен, что большинство людей, которые там были, пришла, потому что не было коммуникации со мной, они не понимают ... может действительно кто-то думает, что это не правильно принимать "формулу Штаймаера". Но сейчас понятно, что мы приняли просто текст этой формулы, но мы знаем точно, что об этом говорят ... представители, пришли еще что-то покричать такое обидное, как я сказал".

Что было раньше: На Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходило вече "Остановим капитуляции". Участники выступают против реализации так называемой "формулы Штайнмайера".

Они кричали: "Нет капитуляции", "Зеля - Вон!", "Зеля и Путин - Хуйло", "Вова выходи!"

По данным полиции, в акции участвовали 10 000 человек.

Позже участники акции пошли к Офису президента, Верховной Раде, Кабинету министров и на улицу Грушевского.

Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал сообщение в Facebook с якобы скриншотами переписки о том, что людей собирали на Майдан за деньги.

Участники акции "Остановим капитуляции" выступили с требованием отставки главы Офиса президента Андрея Богдана.

Напомним: