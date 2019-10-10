"Нет капитуляции": Зеленский обиделся за "х - ло"
Президент Украины Владимир Зеленский негативно воспринял кричалку "Зеля и Путин - Хуйло", которая звучала на вече "Остановим капитуляцию", участники которого выступали против реализации так называемой "формулы Штайнмайера".
Источник: встреча Зеленского с журналистами во время так называемого "пресс-марафона" в Киеве
Детали: Журналист спросил, не думает Зеленский, что действия руководителя его Офиса Андрея Богдана, который, в частности, заявил, что участники митинга против "формулы Штайнмайера" вышли за деньги, негативно влияют на имидж президента.
Прямая речь Зеленского: "Если мы говорим по поводу имиджа президента, я слышал, что ... много людей кричало мне, какие слова - то, что кричали когда-то на Путина, и я слышал эти слова.
Поэтому, когда мы с вами говорим об акции "Нет капитуляции", "Нет измене", или просто "давайте, кто громче оскорбит президента Украины", я воспринимаю это очень негативно. Потому что меня еще никогда в жизни словом на пять букв, начиная с "х" и заканчивая "о", не называл и я думаю, что в этом главный ответ.
Я сегодня с вами встречаюсь, с каждым из вас с самого утра, потому что я уважаю. Если вы начинать хотите со мной разговор со слова, которое начинается на "х" и заканчивается на "ло", я хотел бы, чтобы вы это сказали 73% украинцев, проголосовавших за это "х - ло".
Я уверен, что большинство людей, которые там были, пришла, потому что не было коммуникации со мной, они не понимают ... может действительно кто-то думает, что это не правильно принимать "формулу Штаймаера". Но сейчас понятно, что мы приняли просто текст этой формулы, но мы знаем точно, что об этом говорят ... представители, пришли еще что-то покричать такое обидное, как я сказал".
Что было раньше: На Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходило вече "Остановим капитуляции". Участники выступают против реализации так называемой "формулы Штайнмайера".
Они кричали: "Нет капитуляции", "Зеля - Вон!", "Зеля и Путин - Хуйло", "Вова выходи!"
По данным полиции, в акции участвовали 10 000 человек.
Позже участники акции пошли к Офису президента, Верховной Раде, Кабинету министров и на улицу Грушевского.
Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал сообщение в Facebook с якобы скриншотами переписки о том, что людей собирали на Майдан за деньги.
Участники акции "Остановим капитуляции" выступили с требованием отставки главы Офиса президента Андрея Богдана.
Напомним:
- Во время встречи с журналистами Фудмаркете в Киеве Зеленский заявил, что уволит Богдана, если журналисты докажут, что он нарушил закон.
- Богдан и киевский застройщик Андрей Ваврыш провели три дня и День Независимости, в частности, во Франции, на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко и Анны Огренчук.
- На публикацию журналистов о его отдыхе Богдан заявил, что в свободное от работы время "едет, куда хочет".
- Богдан был юристом олигарха Игоря Коломойского и советником Зеленского в ходе предвыборной кампании. Приостановил адвокатскую деятельность, возглавив Администрацию президента.
- Журналисты и общественные активисты утверждали, что Богдан не может работать на госслужбе до октября 2024 года. Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.
- Сам Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.
- Богдан также рассказывал, что экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов – его многолетний друг, а 80% сегодняшнего политикума – его бывшие клиенты.
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