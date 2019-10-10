"Нет капитуляции": Зеленский обиделся за "х - ло"

Президент Украины Владимир Зеленский негативно воспринял кричалку "Зеля и Путин - Ху*ло", которая звучала на вече "Остановим капитуляцию", участники которого выступали против реализации так называемой "формулы Штайнмайера".

Источник: встреча Зеленского с журналистами во время так называемого "пресс-марафона" в Киеве

Детали: Журналист спросил, не думает ли Зеленский, что действия руководителя его Офиса Андрея Богдана, который, в частности, заявил, что участники митинга против "формулы Штайнмайера" вышли за деньги, негативно влияют на имидж президента.

Прямая речь Зеленского: "Если мы говорим по поводу имиджа президента, я слышал, что ... много людей кричало мне, какие-то слова, то, что кричали когда-то на Путина, и я слышал эти слова.

Поэтому, когда мы с вами говорим об акции "Нет капитуляции", "Нет измене", или просто "давайте, кто громче оскорбит президента Украины", я воспринимаю это очень негативно. Потому что меня еще никогда в жизни словом на пять букв, начиная с "х" и, заканчивая "о", не называл и я думаю, что в этом главный ответ.

Я сегодня с вами встречаюсь, с каждым из вас с самого утра, потому что я уважаю. Если вы начинать хотите со мной разговор со слова, которое начинается на "х" и заканчивается на "ло", я хотел бы, чтобы вы это сказали 73% украинцев, проголосовавших за это "х - ло".

Я уверен, что большинство людей, которые там были, пришли, потому что не было коммуникации со мной, они не понимают ... может действительно кто-то думает, что это не правильно принимать "формулу Штаймаера". Но сейчас понятно, что мы приняли просто текст этой формулы, но мы знаем точно, что об этом говорят ... представители, которые пришли еще что-то покричать такое обидное, как я сказал".

Что было раньше: На Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходило вече "Остановим капитуляцию". Участники выступают против реализации так называемой "формулы Штайнмайера".

Они кричали: "Нет капитуляции", "Зеля - Вон!", "Зеля и Путин - Ху*ло", "Вова выходи!"

По данным полиции, в акции участвовали 10 000 человек.

Позже участники акции пошли к Офису президента, Верховной Раде, Кабинету министров и на улицу Грушевского.

Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал сообщение в Facebook с якобы скриншотами переписки о том, что людей собирали на Майдан за деньги.

Участники акции "Остановим капитуляцию" выступили с требованием отставки главы Офиса президента Андрея Богдана.

Напомним: