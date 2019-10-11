До выборов в ОРДЛО можем идти десятки лет – МИД

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявляет, что выборы в ОРДЛО состоятся только тогда, когда будут созданы необходимые для них условия, а на это могут уйти и десятки лет.

Источник: Укринформ.

Прямая речь Бондаря: "Выборы под российскими войсками проходить не могут. Понятно? Возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы. Только украинская Центральная избирательная комиссия, только украинские партии, только украинские СМИ. Не российские, не вот те вымышленные ими".

Детали: По его словам, это означает, что к моменту выборов "мы можем идти и десятки лет, и это надо понимать".

Що було раніше: Президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на изменения в поведении России по конфликту на Донбассе и уверен, что предыдущая власть не так сильно хотела закончить там войну.

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