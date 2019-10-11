До выборов в ОРДЛО можем идти десятки лет – МИД
Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявляет, что выборы в ОРДЛО состоятся только тогда, когда будут созданы необходимые для них условия, а на это могут уйти и десятки лет.
Источник: Укринформ.
Прямая речь Бондаря: "Выборы под российскими войсками проходить не могут. Понятно? Возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы. Только украинская Центральная избирательная комиссия, только украинские партии, только украинские СМИ. Не российские, не вот те вымышленные ими".
Детали: По его словам, это означает, что к моменту выборов "мы можем идти и десятки лет, и это надо понимать".
Що було раніше: Президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на изменения в поведении России по конфликту на Донбассе и уверен, что предыдущая власть не так сильно хотела закончить там войну.
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Предыстория:
- 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности, которая заменила "формулу Штайнмайера".
- Российские СМИ опубликовали письма в адрес ОБСЕ от представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, России Бориса Грызлова, а также от представителей ОРДО и ОРЛО – Натали Никоноровой и Владислава Дейнего, о том, что они согласны с имплементацией "формулы".
- 3 октября Зеленский подчеркнул, что выборы на пока неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.
- С протестом против реализации "формулы Штайнмайера" выступили Львовский, Ивано-Франковский и Хмельницкий облсоветы, а также Сумской и Кропивницкий горсоветы.
- 6 октября в десятках украинских городов и за рубежом прошли акции"Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" и отвода украинских войск от линии разграничения на Донбассе.
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