Джулиани отказался сотрудничать с Конгрессом в деле об импичменте Трампа
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани отказался сотрудничать с Конгрессом США по делу о давлении на Украину, которая стала причиной начала процедуры импичмента Трампа.
Источник: Twitter Джулиани
Дословно Джулиани: "Я не буду участвовать в незаконном, неконституционном и безосновательном "расследовании импичмента".
Детали: К твиту Джулиани добавил ответ своего адвоката Джона Сейла на запрос юриста Палаты представителей. Адвокат назвал повестку для Джулиани "чрезмерной, обременительной и требующей документов, которые выходят за рамки законного расследования".
Экс-мер Нью-Йорка написал, что единственной задачей Сейла было проанализировать запрос и ответить Конгрессу. Джулиани считает, что больше ему адвокат не понадобится.
Комитет требовал, чтобы Джулиани передал им документы, связанные с попытками Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына его конкурента на выборах США 2020 Джо Байдена.
Что было раньше: В Пентагоне и вице-президент США Майк Пенс также отказались представить документы комитетам Палаты представителей.
Адвокат Пенса обвинил комитеты палаты в том, что они требуют документы, которые "явно не является вице-президентскими записями" и добавил, что следствие в конечном счете будет признано незаконным.
В Пентагоне заявили, что Палата представителей не имеет резолюции, которая позволила бы расследовать импичмент.
I will not participate in an illegitimate, unconstitutional, and baseless “impeachment inquiry.”— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) October 15, 2019
Jon Sale, who is a lifelong friend, has represented me for the sole purpose of analyzing the request and responding. At this time, I do not need a lawyer. pic.twitter.com/l0IR0ikEHD
Предыстория:
- В начале сентября "The Washington Post" писал, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- После этого в США заговорили об импичменте Трампа.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленським.
- 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским. Действующий президент США хвалил Юрия Луценко и высказывался за то, чтобы оставит его на должности генпрокурора.
- В свою очередь адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал 29 сентября часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, которая показывает, что Волкер связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
- 30 сентября Трамп написал, что заслуживает встречи с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с Зеленским и изложил суть разговора некорректно.