Джулиани отказался сотрудничать с Конгрессом в деле об импичменте Трампа

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани отказался сотрудничать с Конгрессом США по делу о давлении на Украину, которая стала причиной начала процедуры импичмента Трампа.

Источник: Twitter Джулиани

Дословно Джулиани: "Я не буду участвовать в незаконном, неконституционном и безосновательном "расследовании импичмента".

Детали: К твиту Джулиани добавил ответ своего адвоката Джона Сейла на запрос юриста Палаты представителей. Адвокат назвал повестку для Джулиани "чрезмерной, обременительной и требующей документов, которые выходят за рамки законного расследования".

Экс-мер Нью-Йорка написал, что единственной задачей Сейла было проанализировать запрос и ответить Конгрессу. Джулиани считает, что больше ему адвокат не понадобится.

Комитет требовал, чтобы Джулиани передал им документы, связанные с попытками Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына его конкурента на выборах США 2020 Джо Байдена.

Что было раньше: В Пентагоне и вице-президент США Майк Пенс также отказались представить документы комитетам Палаты представителей.

Адвокат Пенса обвинил комитеты палаты в том, что они требуют документы, которые "явно не является вице-президентскими записями" и добавил, что следствие в конечном счете будет признано незаконным.

В Пентагоне заявили, что Палата представителей не имеет резолюции, которая позволила бы расследовать импичмент.

I will not participate in an illegitimate, unconstitutional, and baseless “impeachment inquiry.”



Jon Sale, who is a lifelong friend, has represented me for the sole purpose of analyzing the request and responding. At this time, I do not need a lawyer. pic.twitter.com/l0IR0ikEHD