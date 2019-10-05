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Помпео назвал расследование разговора Трампа и Зеленского "глупой игрой"

Суббота, 5 октября 2019, 21:16

Расследование по итогу июльского телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским - "глупая игра". 

Источник: комментарий госсекретаря США Майка Помпео в ходе визита в Грецию в рамках европейского турне, сообщает Reuters 

Дословно: "Это неправильно, когда мир не сосредотачивается на правильных, важных вещах, вещах, которые влияют на жизнь реальных людей, а вместо этого попадает в какую-то глупую игру. Это бесполезно, это не помогает процветанию демократий".

Детали: На уточняющий вопрос, есть ли еще какие-либо "красные флажки" в разговоре между Трампом и Зеленским, которые требуют последующего расследования, Помпео заявил: "Я не думаю, что кто-то здесь (в Греции - ред.) иособенно заинтересован в этом ... Я думаю, здесь хотят знать об отношениях между Америкой и Грецией".

Ранее Помпео заявил, что сотрудники Госдепа США передали в Палату представителей первоначальный ответ на запрос о документах по делу о телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Узнать больше:

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • После этого в США заговорили об импичменте Трампа.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленським.
  • 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским. Действующий президент США хвалил Юрия Луценко и высказывался за то, чтобы оставит его на должности генпрокурора.
  • В свою очередь адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал 29 сентября часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, которая показывает, что Волкер связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
  • 30 сентября Трамп написал, что заслуживает встречи с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с Зеленским и изложил суть разговора некорректно.
  • Президент США Дональд Трамп потребует провести голосование в Палате представителей по вопросу импичмента до того, как Белый дом предоставит все документы, которые требуют демократы.
  • По процедуре, если Палата представителей поддержит импичмент, то эта инициатива окажется в Сенате США, где у Республиканской партии, поддерживающей Трампа - большинство. Трамп считает, что сенаторы отнесутся к этому, как к обману.
  • По мнению Трампа, Палата представителей США, скорее всего, проголосует "за" его импичмент. 

Темы: импичментТрампСШАЗеленский
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