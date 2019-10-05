Помпео назвал расследование разговора Трампа и Зеленского "глупой игрой"

Расследование по итогу июльского телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским - "глупая игра".

Источник: комментарий госсекретаря США Майка Помпео в ходе визита в Грецию в рамках европейского турне, сообщает Reuters

Дословно: "Это неправильно, когда мир не сосредотачивается на правильных, важных вещах, вещах, которые влияют на жизнь реальных людей, а вместо этого попадает в какую-то глупую игру. Это бесполезно, это не помогает процветанию демократий".

Детали: На уточняющий вопрос, есть ли еще какие-либо "красные флажки" в разговоре между Трампом и Зеленским, которые требуют последующего расследования, Помпео заявил: "Я не думаю, что кто-то здесь (в Греции - ред.) иособенно заинтересован в этом ... Я думаю, здесь хотят знать об отношениях между Америкой и Грецией".

Ранее Помпео заявил, что сотрудники Госдепа США передали в Палату представителей первоначальный ответ на запрос о документах по делу о телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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