МИД России: Ввод Нацгвардии в зону разведения на Донбассе перечёркивает его смысл
В Министерстве иностранных дел России считают, что ввод Нацгвардии Украины в зону разведения сил на Донбассе перечеркнет смысл разведения.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Грушко
Прямая речь Грушко: "Последние заявления о том, что вместо Вооруженных сил Украины могут быть введены какие-то формирования гражданской Национальной гвардии, гражданской полиции, конечно, это все шаги, которые могут перечеркнуть весь смысл этого разведения".
Детали: По его словам, разведение сил "позволяет задуматься о созыве "нормандского формата"".
Вместе с тем Грушко добавил, что поступает "очень много информации", которая свидетельствует о том, что могут возникнуть "достаточно серьёзные трудности и на политическом треке, и в сфере безопасности".
Почему это важно: Россия и боевики на Донбассе постоянно срывают разведение сил и проведение встречи в "норманнском формате" и каждый раз выискивают какие-то новые причины, почему эта встреча не может состояться.
Что было раньше: 11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у населенного пункта Богдановка и Петровское Донецкой области.
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Предыстория:
- 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
- 6 октября лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий вместе с ветеранами АТО (ныне – ООС) прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. Его поддержала и "Украинская добровольческая армия".
- 7 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое уже должно было начаться, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
- Обязательное условие разведения сил и средств – соблюдение режима тишины в течение 7 дней.
- 29 октября глава МИД Украины заявил, что процессразведения сил и средств в Золотом стартовал.
- При этом еще 27 октября сообщалось об обстреле боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".
- 29 октября в ООС сообщили, что боевики 5 раз стреляли в 5-километровой зоневозле участка разведения №2 (Золотое-4)", но позже военные заявили, что обстрел в этом районе "произошел не в зоне разведения сил и средств".
- Вечером 28 октября в направлении Золотого-4 стреляли по жилым домам, сообщала и украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
- 31 октября заместитель главы Нацполиции Вадим Троян сообщил, что патрули полицейских и военнослужащих Нацгвардии контролируют весь периметр подъезда и выезда из поселка Золотое и патрулируют улицы в усиленном режиме.
- 9 ноября на линии разграничения у Богдановки и Петровского началось разведение сил и средств. Тогда, по словам представителя штаба операции Объединенных сил, первая фаза разведения должна была продолжаться до 12 ноября.
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