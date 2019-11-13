МИД России: Ввод Нацгвардии в зону разведения на Донбассе перечёркивает его смысл

В Министерстве иностранных дел России считают, что ввод Нацгвардии Украины в зону разведения сил на Донбассе перечеркнет смысл разведения.



Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Грушко

Прямая речь Грушко: "Последние заявления о том, что вместо Вооруженных сил Украины могут быть введены какие-то формирования гражданской Национальной гвардии, гражданской полиции, конечно, это все шаги, которые могут перечеркнуть весь смысл этого разведения".

Детали: По его словам, разведение сил "позволяет задуматься о созыве "нормандского формата"".

Вместе с тем Грушко добавил, что поступает "очень много информации", которая свидетельствует о том, что могут возникнуть "достаточно серьёзные трудности и на политическом треке, и в сфере безопасности".

Почему это важно: Россия и боевики на Донбассе постоянно срывают разведение сил и проведение встречи в "норманнском формате" и каждый раз выискивают какие-то новые причины, почему эта встреча не может состояться.

Что было раньше: 11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у населенного пункта Богдановка и Петровское Донецкой области.

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