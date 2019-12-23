Украинский ПЕН просит Денисову взять под контроль дело Шеремета

Общественная организация Украинский ПЕН просит уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову взять под личный контроль дело об убийстве журналиста и одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета.

Источник: обращение членов Украинского ПЕНа на сайте организации

Дословно: "Мы выражаем свою серьезную тревогу за нарушения прав подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета. Мы просим вас как уполномоченное Верховной Рады по правам человека взять это дело под свой личный контроль".

Детали: В организации пишут, что внимательно следили за брифингом МВД о результатах расследования убийства Шеремета и считают, что действия органов власти продемонстрировали серьезное нарушение базовых принципов прав человека. В частности, презумпции невиновности, которая является неотъемлемой частью прав человека, права на свободу, права на уважение человеческого достоинства и права на жизнь.

В ОО считают, что объявление во время брифинга подозреваемых по этому делу с участием президента, генпрокурора и министра внутренних дел состоялось с серьезным нарушением правовых норм: "Его можно расценивать как манипулирование общественным мнением для создания впечатления, что именно объявленные подозреваемые являются безоговорочными организаторами и исполнителями убийства".

Еще одним беспокойством называют участие в рассмотрении этого дела судьи Сергея Вовка, который выбирал подозреваемым меры пресечения.

В украинском ПЕН называют "недопустимым" нарушение прав человека и установленной законом процедуры в расследовании убийства Шеремета и призывают Денисову "как можно скорее и внимательнее рассмотреть вопрос нарушения прав человека и гражданина в этом деле и взять ее под свой личный контроль".

Под обращением уже подписались 57 человек, однако список обновляется.

Справка: Украинский ПЕН является одним из 144 автономных национальных ПЕН-центров. Это культурно-правозащитная организация, призванная отстаивать свободу слова и выражения, а также содействовать сотрудничеству интеллектуалов из разных стран. Организация насчитывает 119 членов.

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Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета

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