Дело Шеремета: адвокат Кузьменко рассказал о ее алиби, прокурор – не верит

Адвокат врача и волонтера Юлии Кузьменко, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявил, что на момент преступления она была дома с семьей.

Источник: выступление адвоката Владислава Добоша в суде

Прямая речь Добоша: "В 5:00 утра 19 июля Кузьменко с ребенком и мужем возвращается (с отпуска - УП). Утром 20-го она находится дома и проводит время с сыном".

Прямая речь прокурора: "По моему убеждению, он (адвокат Добош – УП) рассказал о 19-ом, да, она приехала, ездила, встречала родителей. А 20-го – она ​​была дома... ее никто не видел. Я считаю, что это никакое не алиби, никем не подтверждено пока...

Кузьменко аргументов, которые бы указали на алиби, не предоставила".

Детали: Судья поставил уточняющий вопрос, где именно находилась Кузьменко непосредственно на момент совершения преступления, то есть в ночь с 19 на 20 июля 2016 года. Адвокат ответил, что также дома с семьей.

Кроме того, защитник попросил допросить бывшего мужа Кузьменко и ее мать, которые должны подтвердить алиби.

Позже суд решил заслушать бывшего мужа Дмитрия Кузьменко, с которым подозреваемая в 2016 году находилась в браке.

Прямая речь Дмитрия Кузьменко: "Если речь идет о ночи с 19 на 20 (июля 2016 года - УП). Она беспрекословно, без всяких сомнений находилась дома".

Как свидетель защиты в суде также выступил главный врач Центра детской кардиографии и кардиохирургии Владимир Жовнир. Он назвал свою подчиненную Кузьменко "уникальным человеком", которая делает уникальные операции. Однако подтвердить или опровергнуть алиби Кузьменко ее начальник не смог.

Он сказал, что не имеет точной информации о том, где находилась Кузьменко на момент убийства.