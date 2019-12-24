Дело Шеремета: адвокат Кузьменко рассказал о ее алиби, прокурор – не верит
Адвокат врача и волонтера Юлии Кузьменко, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявил, что на момент преступления она была дома с семьей.
Источник: выступление адвоката Владислава Добоша в суде
Прямая речь Добоша: "В 5:00 утра 19 июля Кузьменко с ребенком и мужем возвращается (с отпуска - УП). Утром 20-го она находится дома и проводит время с сыном".
Прямая речь прокурора: "По моему убеждению, он (адвокат Добош – УП) рассказал о 19-ом, да, она приехала, ездила, встречала родителей. А 20-го – она была дома... ее никто не видел. Я считаю, что это никакое не алиби, никем не подтверждено пока...
Кузьменко аргументов, которые бы указали на алиби, не предоставила".
Детали: Судья поставил уточняющий вопрос, где именно находилась Кузьменко непосредственно на момент совершения преступления, то есть в ночь с 19 на 20 июля 2016 года. Адвокат ответил, что также дома с семьей.
Кроме того, защитник попросил допросить бывшего мужа Кузьменко и ее мать, которые должны подтвердить алиби.
Позже суд решил заслушать бывшего мужа Дмитрия Кузьменко, с которым подозреваемая в 2016 году находилась в браке.
Прямая речь Дмитрия Кузьменко: "Если речь идет о ночи с 19 на 20 (июля 2016 года - УП). Она беспрекословно, без всяких сомнений находилась дома".
Как свидетель защиты в суде также выступил главный врач Центра детской кардиографии и кардиохирургии Владимир Жовнир.
Он назвал свою подчиненную Кузьменко "уникальным человеком", которая делает уникальные операции. Однако подтвердить или опровергнуть алиби Кузьменко ее начальник не смог.
Он сказал, что не имеет точной информации о том, где находилась Кузьменко на момент убийства.
. Он назвал свою подчиненную Кузьменко "уникальным человеком", которая делает уникальные операции. Однако подтвердить или опровергнуть алиби Кузьменко ее начальник не смог.
Он сказал, что не имеет точной информации о том, где находилась Кузьменко на момент убийства.
Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
- Задержанные отрицают свою причастность к убийству и утверждают, что не похожи на убийц, зафиксированных на камерах.
- Кузьменко раскритиковала экспертизу, якобы доказывающую ее причастность.
- Антоненко подал иск к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который должен их "вытащить" и защитить.
- "Слідство.Інфо" считает, что в расследовании убийства журналиста Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства – слабые и неубедительные. Полиция отрицает.
- У "Украинской правды" также есть ряд вопросов к версии следствия.