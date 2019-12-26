Зверобой после допроса в ГБР: Спрашивали об отношении к Зеленскому

Военная Маруся Зверобой пришла на допрос в Госбюро расследований и заявила, что ее спрашивали о нардепе Софии Федине, о Facebook и о ее отношении к президенту Владимиру Зеленскому.

Источник: комментарии Зверобой после допроса

Прямая речь: "Что спрашивали? Знаю я Федину, или нет. Ну все знают Федину. Спрашивали о Федине и Facebook. Еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому.

Очень переживать за человека, которого могут взорвать, – это негативное отношение или позитивное? Это философский вопрос. Потому что мой отец, когда за меня переживает, то на меня кричит, как бешеный".

Детали: Зверобой добавила, что делу проходит как свидетель и что сам допрос проходил в правовом поле, с ней были два адвоката, поэтому "придраться не к чему".

Она добавила, что ее вызывают еще на допрос на 10 января. Также, по ее словам, может быть допрос Федины и обыски у Федины".

Что было раньше: Военная Маруся Зверобой 2 декабря приходила в Государственное бюро расследований, но на допрос не дошла. Ее вызывали повторно.

Предыстория: