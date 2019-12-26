Грищенко подтвердила, что ее муж может изготавливать взрывчатку

Ветеран войны на Донбассе Инна Грищенко, известная как "Пума", которую подозревают в покушении на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области и голос которой фигурировал в телефонных разговорах по делу убийства Павла Шеремета, подтвердила, что ее муж взрывотехник и может изготовить взрывчатку.

Источник: Грищенко в комментарии hromadske в Печерском суде.

Прямая речь: "Мой муж по специальности взрывотехник. Было бы странно, если бы он не мог чего-то делать. Но тогда у нас нужно всех ветеранов, тысяч 20 точно закрыть".

Детали: Грищенко утверждает, что не была знакома с фигурантами убийства журналиста в 2016 году. Также она отметила, что слышала о человеке с позывным "Нацик", но лично не знакома с ним. Грищенко утверждает, что не ее допрашивали ни по делу о покушении на жизнь бизнесмена, ни в деле Шеремета.

Прямая речь: "Знакома с Яной (Дугар - ред.), с Рифом (Антоненко - ред.) с этого года, с конца лета, а с Юлей (Кузьменко - ред.) с того лета. По ФБ (соцсети Facebook - ред .) мы знакомы раньше, но с Яной вообще только в этом году познакомилась. Сначала лично, а затем в ФБ".

Інна Грищенко, відома як волонтерка «Пума», розповіла про знайомство з фігурантами справи про вбивство Павла Шеремета.



Інну та її чоловіка Владислава підозрюють у замаху на вбивство чоловіка в Івано-Франківської області у 2018 році. Їхні розмови фігурують у справі Шеремета pic.twitter.com/bY0FjVVP4V — hromadske (@HromadskeUA) December 26, 2019

Грищенко заявила, что не связана с покушением на убийство мужчины в Косово Ивано-Франковской области в 2018 году и не понимает, почему ее держат под стражей.

Прокуратура просит продлить ей арест еще на 2 месяца - суд взял перерыв до 11:00 пятницы.

Інна Грищенко, відома як «Пума», заявила, що не пов’язана з замахом на вбивство чоловіка у Косові Івано-Франківської області у 2018 році та не розуміє, чому її тримають під вартою.



Прокуратура просить подовжити їй арешт ще на 2 місяці — суд узяв перерву до 11:00 п’ятниці pic.twitter.com/NkyNBviers — hromadske (@HromadskeUA) December 26, 2019

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

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