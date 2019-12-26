Грищенко подтвердила, что ее муж может изготавливать взрывчатку
Ветеран войны на Донбассе Инна Грищенко, известная как "Пума", которую подозревают в покушении на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области и голос которой фигурировал в телефонных разговорах по делу убийства Павла Шеремета, подтвердила, что ее муж взрывотехник и может изготовить взрывчатку.
Источник: Грищенко в комментарии hromadske в Печерском суде.
Прямая речь: "Мой муж по специальности взрывотехник. Было бы странно, если бы он не мог чего-то делать. Но тогда у нас нужно всех ветеранов, тысяч 20 точно закрыть".
Детали: Грищенко утверждает, что не была знакома с фигурантами убийства журналиста в 2016 году. Также она отметила, что слышала о человеке с позывным "Нацик", но лично не знакома с ним. Грищенко утверждает, что не ее допрашивали ни по делу о покушении на жизнь бизнесмена, ни в деле Шеремета.
Прямая речь: "Знакома с Яной (Дугар - ред.), с Рифом (Антоненко - ред.) с этого года, с конца лета, а с Юлей (Кузьменко - ред.) с того лета. По ФБ (соцсети Facebook - ред .) мы знакомы раньше, но с Яной вообще только в этом году познакомилась. Сначала лично, а затем в ФБ".
Інна Грищенко, відома як волонтерка «Пума», розповіла про знайомство з фігурантами справи про вбивство Павла Шеремета.— hromadske (@HromadskeUA) December 26, 2019
Інну та її чоловіка Владислава підозрюють у замаху на вбивство чоловіка в Івано-Франківської області у 2018 році. Їхні розмови фігурують у справі Шеремета pic.twitter.com/bY0FjVVP4V
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Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инна Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- Участника боевых действий на Донбассе Владислава Грищенко задержали 24 сентября, его жену Инну – 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования неудачного покушения на убийство Михаила Чекурака в Косове (Ивано-Франковская область). Чекурак находится под судом по делу о разбое. Подозрение в деле убийства Шеремета им не объявляли.
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
- Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который их обязан "вытянуть" и защитить.
- "Слідство.Інфо" считает, что результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства - слабые и неубедительные. Полиция отрицает.
- У "Украинской правды" также есть ряд вопросов к версии следствия.