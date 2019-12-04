Нардеп из ОПЗЖ установил рекорд по кнопкодавству

Нардеп Владимир Кальцев с "Оппозиционной платформы – За жизнь" 3 декабря девять раз нарушил процедуру личного голосования, сейчас это является рекордом кнопкодавства в Раде 9 созыва.

Источник: Общественное движение "Честно"

Детали: Нардеп 8 раз кнопкодавил за поправки к законопроекту о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований №2116 и 1 раз при регистрации депутатов на вечернее заседание.

На видео видно, как Кальцев прикрывает левую руку листом бумаги и кнопкодавит.

Нардеп голосовал за своего коллегу-мажоритарщика от ОПЗЖ Александра Пономарева. Оба депутата родом из Запорожской области. 14 ноября Пономарев кнопкодавил вместо Кальцева.

"Честно" напоминает, что Кальцев значится фигурантом антикоррупционных расследований и гречкосеем. Он стал девятым кнопкодавом в Верховной Раде 9-го созыва.

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