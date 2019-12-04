Нардеп из ОПЗЖ установил рекорд по кнопкодавству

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Среда, 4 декабря 2019, 10:27

Нардеп Владимир Кальцев с "Оппозиционной платформы – За жизнь" 3 декабря девять раз нарушил процедуру личного голосования, сейчас это является рекордом кнопкодавства в Раде 9 созыва.

Источник: Общественное движение "Честно"

Детали: Нардеп 8 раз кнопкодавил за поправки к законопроекту о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований №2116 и 1 раз при регистрации депутатов на вечернее заседание. 

 

На видео видно, как Кальцев прикрывает левую руку листом бумаги и кнопкодавит. 

 

Нардеп голосовал за своего коллегу-мажоритарщика от ОПЗЖ Александра Пономарева. Оба депутата родом из Запорожской области. 14 ноября Пономарев кнопкодавил вместо Кальцева. 

"Честно" напоминает, что Кальцев значится фигурантом антикоррупционных расследований и гречкосеем. Он стал девятым кнопкодавом в Верховной Раде 9-го созыва.

Предыстория:

  • Первыми в новой Верховной Раде журналисты "поймали" на кнопкодавстве двух "слуг народа" Сергея Литвиненко и Елену Копанчук и самовыдвиженца Александра Ковалева.
  • 12 сентября кнопкодавы от "Слуги народа" публично извинились и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.
  • Ковалев свое кнопкодавство никак не прокомментировал. После того, как его поймали "на горячем", Ковалев угрожал журналистам.
  • В конце июня "слуги народа" подписали меморандум, где пообещали сложить депутатские мандаты в случае неперсонального голосования.
  • 29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2148, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование.
  • 12 ноября на кнопкодавстве поймали нардепа из фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василия Нимченко.
  • 15 ноября кнопкодавили два нардепа из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" – Николай Скорик и Александр Пономарев.
  • Также на неперсональном голосовании ловили нардепов из ОПЗЖ Григория Суркиса и Михаила Макаренко.
  • По данным движения "Чесно", только за 2018 год 140 депутатов кнопкодавили 1270 раз. И это только те случаи, которые были зафиксированы представителями СМИ и гражданского общества.

Темы: кнопкодавство ОПЗЖ Верховная Рада


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