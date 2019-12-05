В преддверии "нормандской встречи" Зеленский поговорил по телефону с Макроном

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Четверг, 5 декабря 2019, 23:32

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном окасательно встречи "нормандской четверки".

Источник: пресс-служба Офиса президента.

Дословно в сообщении: "Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в Нормандском формате 9 декабря".

Детали: О деталях не сообщается.

Что было раньше: Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "у него нет наивности в отношении России", но он не верит, что "статус-кво - лучший вариант". Макрон считает, что диалог с Россией нужен для стабильности в Европе и уменьшения конфликтов

Напомним:

  • Встреча "нормандской четверки" много раз откладывалась, хотя президент Владимир Зеленский торопил ее с начала августа. Предполагалось, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться 24 или 26 ноября, но назначили ее на 9 декабря в Париже.
  • Летом-осенью 2019 года состоялось разведения на трех тестовых участках: в июне – вблизи Станицы Луганской, в октябре – около Золотого, в ноябре – в районе Петровского и Богдановки. Рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках было подписано 21 сентября 2016 года.
  • Президент России Владимир Путин 14 ноября 2019 года пожелал, чтобы разведение прошло как можно быстрее по всей линии.
  • 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса.
  • Но выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.
  • 3 октября Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. По его словам,  этот документ не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.
  • Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.

Темы: нормандский формат Зеленский Франция


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