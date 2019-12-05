В преддверии "нормандской встречи" Зеленский поговорил по телефону с Макроном

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном окасательно встречи "нормандской четверки".

Источник: пресс-служба Офиса президента.

Дословно в сообщении: "Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в Нормандском формате 9 декабря".

Детали: О деталях не сообщается.

Что было раньше: Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "у него нет наивности в отношении России", но он не верит, что "статус-кво - лучший вариант". Макрон считает, что диалог с Россией нужен для стабильности в Европе и уменьшения конфликтов

Напомним: