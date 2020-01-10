Главные новости четверга и ночи: видео падения "Боинга" и версии причин крушения самолета

Несколько стран заявили, что украинский самолет сбила ракета, СМИ обнародовали видео попадания ракеты в "Боинг" – новости, которые были актуальны 9 января.

О видео

Издание The New York Times и международная команда расследователей Bellingcat опубликовали видео, на котором, по их утверждениям, видно, как ракета сбила самолет.

О версиях причин катастрофы

СМИ, со ссылкой на западные спецслужбы, называли версию о технической неисправности самолета, а не попадании ракеты.

Однак позже несколько западных медиа обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.

Со временем премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что по данным разведки, украинский "Боинг" сбила иранская ракета.

Президент США Дональд Трамп сказал, что не верит в версию технической неисправности самолета МАУ.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о наличии определенного объема информации, которая позволяет предположить, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой.

Глава агентства гражданской авиации Ирана Али Абедзадех заявил, что ракетная атака на украинский самолет была "научно невозможной, и подобные слухи не имеют смысла".

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