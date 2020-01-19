России напомнили, что в Минских соглашениях нет пункта об автономии Донбасса

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Воскресенье, 19 января 2020, 20:32

В Минских договоренностях нет пункта о предоставлении автономии Донбасса, как на этом настаивает российская сторона, вместо этого содержится положение об особом статусе ОРДЛО в рамках децентрализации.

Источник: экс-спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик в интервью изданию Die Presse, сообщает Укринформ 

Дословно: "Потом появился еще один элемент от российской стороны: требование автономии - понятие, которое бесполезно искать в тексте Минских договоренностей".

"Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять", - отметил Сайдик.

По его словам, Украина готова предоставить особый статус ОРДЛО в пределах реформы децентрализации, "но сначала должно быть четка прояснен момент с безопасностью", в частности, определено, как Украина вернет полный суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

Дословно: "Проблема заключается в том, что пока россияне и сепаратисты не хотят говорить об этом "Дне X".

Предыстория:

  • В конце 2019 года должен был прекратить действие закон Украины об особом статусе Донбасса, принятый 16 сентября 2014 года сроком на 3 года и дважды продленный на год (в народе его назвали законом об особом статусе ОРДЛО).
  • Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
  • 18 января 2018 года парламент принял закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (в народе известный как закон о реинтеграции Донбасса).
  • 8 февраля 2019 года тогдашний президент Петр Порошенко утвердил границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях
  • 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу новый закон о статусе Донбасса.
  • 3 октября Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. 10 октября он заявил, что закон о статусе Донбасса не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.
  • Также Зеленский говорил, что каким будет закон об особом статусе оккупированных территорий Донбасса, будет понятно только после обсуждения с "нормандской четверкой" и обществом.
  • 9 декабря в тексте коммюнике по результатам "нормандской встречи" в Париже указали, что "стороны заинтересованы в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".
  • 10 декабря народные депутаты "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса на один год.
  • 12 декабря 2019 года Верховная Рада поддержала проект закона № 2569 О внесении изменения в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и продлила действие закона об особом статусе Донбасса  на 1 год.
  • Россия требует закрепления в Конституции Украины особого статуса "ДНР" и "ЛНР".
  • В партии "Слуга народа" уверяют, что законопроект, который предлагает изменения в Конституцию по территориальному устройству в Украине, не предусматривает особого статуса оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 

Темы: Донбасс Минские соглашения Росcия ОРДЛО


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