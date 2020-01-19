России напомнили, что в Минских соглашениях нет пункта об автономии Донбасса
В Минских договоренностях нет пункта о предоставлении автономии Донбасса, как на этом настаивает российская сторона, вместо этого содержится положение об особом статусе ОРДЛО в рамках децентрализации.
Источник: экс-спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик в интервью изданию Die Presse, сообщает Укринформ
Дословно: "Потом появился еще один элемент от российской стороны: требование автономии - понятие, которое бесполезно искать в тексте Минских договоренностей".
"Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять", - отметил Сайдик.
По его словам, Украина готова предоставить особый статус ОРДЛО в пределах реформы децентрализации, "но сначала должно быть четка прояснен момент с безопасностью", в частности, определено, как Украина вернет полный суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей.
Дословно: "Проблема заключается в том, что пока россияне и сепаратисты не хотят говорить об этом "Дне X".
Предыстория:
- В конце 2019 года должен был прекратить действие закон Украины об особом статусе Донбасса, принятый 16 сентября 2014 года сроком на 3 года и дважды продленный на год (в народе его назвали законом об особом статусе ОРДЛО).
- Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
- 18 января 2018 года парламент принял закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (в народе известный как закон о реинтеграции Донбасса).
- 8 февраля 2019 года тогдашний президент Петр Порошенко утвердил границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях
- 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу новый закон о статусе Донбасса.
- 3 октября Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. 10 октября он заявил, что закон о статусе Донбасса не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.
- Также Зеленский говорил, что каким будет закон об особом статусе оккупированных территорий Донбасса, будет понятно только после обсуждения с "нормандской четверкой" и обществом.
- 9 декабря в тексте коммюнике по результатам "нормандской встречи" в Париже указали, что "стороны заинтересованы в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".
- 10 декабря народные депутаты "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса на один год.
- 12 декабря 2019 года Верховная Рада поддержала проект закона № 2569 О внесении изменения в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и продлила действие закона об особом статусе Донбасса на 1 год.
- Россия требует закрепления в Конституции Украины особого статуса "ДНР" и "ЛНР".
- В партии "Слуга народа" уверяют, что законопроект, который предлагает изменения в Конституцию по территориальному устройству в Украине, не предусматривает особого статуса оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.