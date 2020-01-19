России напомнили, что в Минских соглашениях нет пункта об автономии Донбасса

В Минских договоренностях нет пункта о предоставлении автономии Донбасса, как на этом настаивает российская сторона, вместо этого содержится положение об особом статусе ОРДЛО в рамках децентрализации.

Источник: экс-спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик в интервью изданию Die Presse, сообщает Укринформ

Дословно: "Потом появился еще один элемент от российской стороны: требование автономии - понятие, которое бесполезно искать в тексте Минских договоренностей".

"Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять", - отметил Сайдик.

По его словам, Украина готова предоставить особый статус ОРДЛО в пределах реформы децентрализации, "но сначала должно быть четка прояснен момент с безопасностью", в частности, определено, как Украина вернет полный суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

Дословно: "Проблема заключается в том, что пока россияне и сепаратисты не хотят говорить об этом "Дне X".

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