Вселенский патриарх выразил соболезнования из-за падения самолета МАУ

Вселенский патриарх Варфоломей выразил соболезнования по поводу катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", гибели пассажиров и членов экипажа.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Facebook-страницу вселенского патриарха

Прямая речь: "Выражаем свои искренние соболезнования поддержку Матери Церкви, моля всемогущего Бога об упокоении душ жертв из семи стран".

Детали: Это послание вселенского патриархата было также направлено в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

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