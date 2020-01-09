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Вселенский патриарх выразил соболезнования из-за падения самолета МАУ

Четверг, 9 января 2020, 10:16
Вселенский патриарх выразил соболезнования из-за падения самолета МАУ

Вселенский патриарх Варфоломей выразил соболезнования по поводу катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", гибели пассажиров и членов экипажа.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Facebook-страницу вселенского патриарха

Прямая речь: "Выражаем свои искренние соболезнования поддержку Матери Церкви, моля всемогущего Бога об упокоении душ жертв из семи стран".

Детали: Это послание вселенского патриархата было также направлено в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; из ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен и что не допускают ошибку экипажа.
  • Предварительная версия канадских спецслужб, по информации Reuters, такова: Boeing 737 МАУ потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не потому, что его сбила ракета.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество, в частности Канаду, принять участие в расследовании авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.
  • 9 января объявлено днем ​​национального траура в Украине..

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиакатастрофа МАУ в ИранеИранцерковь
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