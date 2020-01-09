Зеленский встретился с родственниками погибших в Иране украинцев

Президент Владимир Зеленский встретился родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, и пообещал "всю необходимую помощь".

Источник: его сообщение в Facebook

Прямая речь: "Встретился и поговорил с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе. Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую".

Детали: Зеленский также пообещал "дать исчерпывающие ответы" относительно всех обстоятельств трагедии. "Мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает", - заверил он.

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Предыстория: