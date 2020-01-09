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Зеленский встретился с родственниками погибших в Иране украинцев

Четверг, 9 января 2020, 20:06
Зеленский встретился с родственниками погибших в Иране украинцев

Президент Владимир Зеленский встретился родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, и пообещал "всю необходимую помощь".

Источник: его сообщение в Facebook

Прямая речь: "Встретился и поговорил с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе. Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую".

Детали: Зеленский также пообещал "дать исчерпывающие ответы" относительно всех обстоятельств трагедии. "Мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает", - заверил он.

 

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; из ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен и что не допускают ошибку экипажа.
  • На фоне противостояния Ирана и США в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не передадут "черные ящики" (бортовые самописцы) с разбитого самолета компании Boeing или американцам.
  • Предварительная версия канадских спецслужб, по информации Reuters, такова: Boeing 737 МАУ потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не потому, что его сбила ракета.
  • Иранские следователи 9 января сообщили первые выводы: украинский самолет был охвачен пламенем еще в воздухе, экипаж пытался вернуть самолет в аэропорт Тегерана, однако не просил диспетчеров о помощи. Кроме того оказалось, что оба бортовых самописца повреждены, поэтому часть записей на них потеряна.
  • Самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран 9 января в 3:30 ночи, экспертная группа срочно приступила к изучению обстоятельств авиакатастрофы Boeing 737 рейса PS 752, сообщили в СНБОУ.
  • Президент Владимир Зеленский в ночь на 9 января заслушал отчет оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета Боинг-737 в Иране. Он призвал международное сообщество, в частности Канаду, принять участие в расследовании авиакатастрофы.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийИранавиакатастрофа МАУ в Иране
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