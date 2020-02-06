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Канада призывает Иран скорее расшифровать "черные ящики" сбитого самолета

Четверг, 6 февраля 2020, 02:11
Канада призывает Иран скорее расшифровать черные ящики сбитого самолета

Канадская сторона настаивает на более быстрой расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране самолета компании МАУ.

Источник: "Укринформ"

Детали: Об этом заявил министр транспорта Канады Марк Гарно. "Мы бы хотели, чтобы "черные ящики" проанализировали как можно быстрее. Уже прошло почти четыре недели. Когда я говорил со своим иранским коллегой в понедельник, то призвал его продвигаться ускоренно ", – сказал министр.

Он добавил, что предлагал иранской стороне переговоры с представителями Франции о возможности отправить "ящики" к французам. Кроме этого, Канада хотела бы присоединиться к процессу расшифровки в качестве аккредитованного участника.

Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет запись, которая доказывает: Иран изначально знал о том, что украинский самолет МАУ сбили ракетой. После утечки аудиозаписи Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

Предыстория: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
  • 5 стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном 8 января, обратились к Ирану с требованием передачи бортовых самописцев.

Украинская правда
Темы: катастрофа МАУ в ИранеКанадаавиакатастрофыИран
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