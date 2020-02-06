Канада призывает Иран скорее расшифровать "черные ящики" сбитого самолета

Канадская сторона настаивает на более быстрой расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране самолета компании МАУ.

Источник: "Укринформ"

Детали: Об этом заявил министр транспорта Канады Марк Гарно. "Мы бы хотели, чтобы "черные ящики" проанализировали как можно быстрее. Уже прошло почти четыре недели. Когда я говорил со своим иранским коллегой в понедельник, то призвал его продвигаться ускоренно ", – сказал министр.

Он добавил, что предлагал иранской стороне переговоры с представителями Франции о возможности отправить "ящики" к французам. Кроме этого, Канада хотела бы присоединиться к процессу расшифровки в качестве аккредитованного участника.

Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет запись, которая доказывает: Иран изначально знал о том, что украинский самолет МАУ сбили ракетой. После утечки аудиозаписи Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

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