Главные новости пятницы и ночи: коронавирус у премьера Британии, Венедиктова и реванш

У премьера Британии обнаружили коронавирус, Венедиктова отстранила Трепака от дела Гандзюк и других — актуальные новости 27 марта.

О Джонсоне и других

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.

Среди сотрудников администрации Путина выявили людей с подозрением на коронавирус — один случай заражения подтвердил Песков.

Коронавирусом также заболел солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

У начальника полиции Киева Андрея Крищенко, трех полицейских и одного курсанта подтвердился положительный диагноз на коронавирус.

О Венедиктовой

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

Позднее она заявила, что отставка Трепака – его решение, а группа прокуроров в деле Гандзюк остается та же.

Сам Трепак утверждает, что его отстранение произошло тогда, когда следствие вышло на финишную прямую.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

После заявления Зеленского о закрытии границ вырос пассажиропоток через государственную границу, особенно граждан без транспортных средств.

Министров здравоохранения Илью Емца и финансов Игоря Уманского могут скоро уволить — источники.

Суд арестовал экс-министра иностранных дел Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Певица MARUV не может вернуться из Москвы в Киев из-за закрытых границ и карантин — артистка назвала украинское консульство конченым.

Испания отправила назад быстрые тесты на диагностирование коронавируса китайскому производителю Shengzhen Bioeasy Biotechnology — они оказались ненадежными. О покупке для Киева быстрых тестов именно этой компании сообщал Кличко.

Львовская ОГА совместно со львовским IT-кластером внедряет программу массового тестирования населения на коронавирус.

В Украину вернулись около 100 000 украинцев

Италия опередила Китай по числу заражений COVID-19