29 марта. No time to die: В Украине более 100 зараженных за день, Нью-Йорк под ударом, Ухань открывается

Официальные данные актуальны на 12:00 29 марта

Украина. Впервые за сутки обнаружили более 100 больных

В Украине обнаружили 418 больных на Covid-19.

109 из них - за прошедшие сутки.

Возросло количество подтвержденных смертей с 8 до 9. Новый летальный случай зафиксировали на Ровенщине, это второй в области.

Количество тех, кто выздоровел, за сутки не изменилось. Их остается пятеро.

Настоящий всплеск заболеваемости зафиксирован в Черкасской области, где за прошедшие сутки количество больных выросло с 3 до 46.

Также высокий прирост инфицированных в Тернопольской (+14 случаев), Ивано-Франковской (+13), Черновицкой (+12) областях и Киеве (8).

На Тернопольщине за сутки увеличилось количество инфицированных медиков - с 21 до 24. Среди них 11 медсестер, 7 врачей и 6 младших медсестер.

Впервые инфицированных обнаружили в Кировоградской области - сразу 4 случая.

Кировоградская область была последней без установленного больного на коронавирус. Но случай в Николаевской области сняли с учета и перерегистрировали в Киеве. Теперь Николаевская область считается без инфицированных Covid-19.

Внефракционный депутат Анна Скороход заявила, что получила положительный тест на коронавирус. Ее основным симптомом была потеря возможности чувствовать запахи. Перед Скороход Covid-19 диагностировали у четырех нардепов.

Также о болезни сообщил депутат Запорожского облсовета Геннадий Фукс. В состоянии средней тяжести его положили в инфекционную больницу.

На четвертый день тестирования на Covid-19 в зоне ООС на Востоке не обнаружено ни единого больного.

По данным оккупационной "власти", количество больных на коронавирус в Крыму - 15.

Оккупационная "власть" в Луганской области заявила о первом пациенте с положительным результатом теста на коронавирус. Впрочем его должны подтвердить повторно, на это уйдет несколько дней.

Новые ограничения

В Сумах запретили выходить из дома без крайней необходимости. Такими определили проезд на работу и с нее, поход в аптеку, магазин, к врачу, в ЦПАУ, места ремонта компьютерной техники, похорон.

До 30 минут в день можно гулять с животными на улице.

И делать это надо в респираторе или маске, ведь выходить без них из помещения тоже запрещено.

В Виннице сократили количество направлений, по которым можно въехать в город. На въездах будут работать карантинные посты с полицейскими, спасателями, нацгвардейцами и медиками.

Они будут измерять температуру и дезинфицировать автомобиль.

ФОТО: Полиция Винницкой области

В Киеве запретили предоставлять стоматологические услуги кроме неотложных случаев.

Решение о неотложности должен принимать каждый отдельный врач.

Второй самолет вернулся из Китая

Он доставил в Украину 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 миллиона обычных медицинских масок и другие средства защиты.

Все это передадут на логистический склад, а оттуда - в обед 29 марта отправят в регионы.

Ночью самолет возвращается в Китай за третьим грузом.

Более 3 миллионов гривен

Собрали для борьбы с коронавирусом харьковские программисты.

И потратили их на дезинфекционные средства, 3 диагностические ультразвуковые системы, 12 ларингоскопов (используют для обследования гортани), 3 электрокардиографы, 18 дыхательных респираторных мешков для взрослых и другое оборудование.

Часть отдадут Харьковской городской клинической больницы №17, часть - отвезут в другие больницы.

ФОТО: харьковское медиа "Накипело".

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В мире. + 65 тысяч больных

28 марта во всем мире зарегистрировано 665 616 больных коронавирусом. На утро 26 марта их количество было 601 478. За день до этого – 531 788 случай заражения коронавирусом.

То есть за прошедшие сутки число зараженных увеличилось примерно на 65 тысяч, за двое суток – на 135 тысяч. Последние несколько дней количество больных растет в среднем на 50-70 тысяч в день.

Во всем мире:

Выздоровели: 141 746 (+9 969)

Умерли: 30 857 (+3 095)

Италия. 10 тысяч погибших

За минувшие сутки в стране погибли 889 человек, в результате общее число погибших достигло 10 023. Сегодняшний показатель погибших немного ниже рекордного вчерашнего, когда было зафиксировано почти тысяча смертей за сутки.

Больше всего летальных случаев за последние 24 часа приходится на наиболее пораженную Ломбардию: 542. Там зафиксировано самое большое количество умерших с начала эпидемии – 5944.

Всего по состоянию на утро 29 марта в Италии заболели 92 472 человека. Рост за последние сутки составил 5 974.

От вируса вылечились немного больше, чем умерли: 12 384 человека, причем за последние сутки – 1 434. Это самый высокий прирост, зафиксированный с начала эпидемии. Вчера прирост тех, кто вылечился, составил 589.

Испания. Новый рекорд смертей

Испания второй день подряд бьет печальные рекорды смертности от коронавируса в стране. За последние сутки тут умерли 832 человека. С начала эпидемии это самое высокое число погибших. Для сравнения, накануне было зарегистрировано 769 летальных случая за сутки.

На утро 29 марта количество жертв достигло 5 982 человека.

Всего в Испании зафиксировано 73 245 случаев инфицирования, 40 630 человек госпитализированы, 4 575 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Вылечились 12 285 человек.

Великобритания. Более тысячи погибших

Как и в случае с Испанией страна второй день подряд превышает рекорды смертности.

За прошедшие сутки здесь умерло еще 260 человек, что стало наибольшим количеством летальных случаев с начала эпидемии. Накануне в Британии погиб 181 человек, что на тот момент было самым высоким показателем.

Подавляющее большинство смертей зафиксировано в Англии.

Сейчас в Великобритании есть 17 312 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 28 марта в стране протестировали более 120 тысяч человек.

Чтобы оказать помощь максимальному количеству больных, Лондонский выставочный центр переобустраивают в "мега-госпиталь" с 4 тысячами коек. Ожидается, что новое медицинское учреждение откроется до следующих выходных.

Рядом с выставочным центром в аэропорту Бирмингема создадут временный морг. На первом этапе морг рассчитан на 1500 человек, а в итоге сможет одновременно разместить до 12 тысяч умерших.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который изолировался из-за заражения вирусом, разослал письма каждой британской семье.

"Мы знаем, что прежде чем улучшиться – дела станут еще хуже. Но мы готовимся к этому. И чем больше мы все будем уважать ограничительные меры – тем меньше будет погибших, и тем быстрее страна сможет вернуться к нормальной жизни", – написал Джонсон.

США. Самое быстрое распространения вируса

США продолжают быть страной с наибольшим количеством больных и быстрыми темпами распространения вируса.

За минувшие сутки количество инфицированных выросло примерно на 20 тысяч, погибло 480 человек, что является наибольшим показателем с начала эпидемии.

На утро 29 марта здесь насчитывается 124 665 инфицированных. Всего погибло 2 191 человек, излечилось вдвое меньше – всего 1 095.

Больше всего летальных случаев зафиксировано в Нью-Йорке – 672. Коронавирусную болезнь подтвердили у 512 полицейских в городе.

Дональд Трамп за сутки успел изменить свои планы по борьбе с вирусом. Сначала президент США сказал, что в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, в некоторых частях Коннектикута нужен карантин.

Однако губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо назвал эту идею "нелепой" и "антиамериканской". После этого Трамп от нее отказался. Власти США ограничились призывом к жителям "горячих точек" воздержаться от поездок без необходимости.

В своем исследовании журналисты The New York Times пришли к выводу: если темпы распространения коронавируса в Нью-Йоркской агломерации не спадут, тамошняя вспышка может быть сильнее, чем в китайской Ухане или в итальянской Ломбардии.

Жесткие порядки в Кении и открытые двери в Ухань

В Кении ввели комендантский час, и в первый же день ограничений полиция жестко разгоняла нарушителей, побив их дубинками и выпустив в толпу слезоточивый газ.

Правозащитники обратили внимание, что это могло только увеличить распространение вируса, ведь пострадавшие были вынуждены нарушать правила гигиены, в частности, касаться лица, когда им становилось плохо.

Польша решила позаботиться о пожилых и "самоизолированных" гражданах во время майских выборов президента. Сейм проголосовал поправки, позволяющие голосовать по почте.

Жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар выздоровела от коронавируса. О ее заражении стало известно 12 марта. Трюдо с тех пор тоже пошел на карантин.

Пока мир усиливает карантин, китайская Ухань, где изначально появился новый вирус, частично открывает сообщение: теперь туда можно въехать.

Палестинские группировки отменяют массовые митинги в Секторе Газа.

Здоровых людей с лайнера, который из-за случаев коронавируса на борту застрял в тихоокеанских водах Южной Америки, начали эвакуировать на другое судно.

Все на карантине: свидания, марафон и музей

Прекрасный пример отчаявшимся показывает пожилая пара: мужчина из Германии и женщина из Дании. Из-за карантина влюбленные не могут посещать друг друга как раньше – поэтому проводят свидания на границе.

То, что карантин – не помеха, продемонстрировал британский бегун. Мужчина устроил у себя в саду марафон на более чем 42 километра и транслировал его в facebook. Прямой эфир длился дольше 6 часов, его посмотрели более трехсот тысяч человек. На финише британец разорвал ленту из туалетной бумаги.

Музей Гетти в Калифорнии предложил альтернативу бесконечным просмотрам фильмов. Пользователей соцсетей попросили изобразить любое произведение искусства, используя подручные материалы.

Теперь twitter музея – галерея "свежих взглядов" на мировое наследие культуры.

Винник зовет на Бали. Но после пандемии

К борьбе с вирусом МОЗ Украины продолжает привлекать "тяжелую звездную артиллерию".

На странице Минздрава в Facebook опубликовали видео с Олегом Винником, который призвал украинцев оставаться дома и спел строки: "Ната, Наталья, Натали, мы еще махнем на Бали". И добавил: "Но сейчас мне будет спокойнее, если сейчас ты останешься дома".

Ранее к украинцам со страницы Минздрава в Facebook обратился Потап: "Лишние волосы на голове собирают много бактерий, а для барбершопов сейчас не время. Продумай свой карантинный имидж, как я".

Коронавирус не обходит физически крепких людей - спортсменов. По данным издания Marca, в испанском клубе "Валенсия" на COVID-19 заразились 10 футболистов и 15 сотрудников.

Имена больных в команде, которую еще называют "Летучие мыши", решили не обнародовать. Ранее сообщалось, что вирус нашли в Эсекьель Гараля, Ельекима Мангаля и Хосе Гайя.

Конор МакГрегор, ирландский боец ​​смешанных единоборств (MMA), обратился к землякам с призывом строго соблюдать правила самоизоляции.

Брэд Джордан, американский рэпер Scarface, который подхватил коронавирус, заявил, что до смерти напуган. Сначала он, по его словам, потерял нюх и вкус. Затем появились проблемы с дыханием.

Ситуацию усугубило то, что Джордан - астматик. "Мне показалось, что на моей груди сидит слон", - рассказал он.

Рэпер призывает всех соблюдать режим изоляции.