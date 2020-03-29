29 марта. No time to die: В Украине более 100 зараженных за день, Нью-Йорк под ударом, Ухань открывается

Офіційні дані актуальні на 12:00 29 березня

Україна. Вперше за добу виявили понад 100 хворих

В Україні виявили 418 хворих на Covid–19.

109 з них – за минулу добу.

Зросла кількість підтверджених смертей з 8 до 9. Новий летальний випадок зафіксували на Рівненщині, це другий в області.

Кількість тих, хто видужав, за добу не змінилася. Їх лишається п’ятеро.

Справжній сплеск захворюваності зафіксований у Черкаській області, де за минулу добу кількість хворих зросла з 3 до 46.

Також високий приріст інфікованих у Тернопільській (+14 випадків), Івано-Франківській (+13), Чернівецькій (+12) областях і Києві (+8).

На Тернопільщині за добу збільшилася кількість інфікованих медиків – з 21 до 24. Серед них 11 медсестер, 7 лікарів і 6 молодших медсестер.

Уперше інфікованих виявили в Кіровоградській області – одразу 4 випадки.

Кіровоградська область була останньою без встановленого хворого на коронавірус. Утім випадок на Миколаївщині зняли з обліку та перереєстрували в Києві. Тепер Миколаївська область вважається без інфікованих на Covid-19.

Позафракційна депутатка Ганна Скороход заявила, що отримала позитивний тест на коронавірус. Її основним симптомом була втрата можливості відчувати запахи. До Скороход Covid-19 діагностували в чотирьох нардепів.

Також про хворобу повідомив депутат Запорізької облради Геннадій Фукс. У стані середньої тяжкості його поклали в інфекційну лікарню.

Четвертий день тестування на Covid-19 в зоні ООС на Сході не виявляє жодного хворого.

За даними окупаційної "влади", кількість хворих на коронавірус у Криму – 15.

Окупаційна "влада" на Луганщині заявила про першого пацієнта з позитивним результатом тесту на коронавірус. Утім його мають підтвердити повторно, на це піде кілька днів.

Нові обмеження

У Сумах заборонили виходити з дому без нагальної потреби. Такими визначили проїзд на роботу та з неї, похід до аптеки, магазину, лікаря, ЦНАПу, місця ремонту комп'ютерної техніки, похорону.

До 30 хвилин на день можна гуляти з тваринами на вулиці.

І робити це треба в респіраторі або масці, адже виходити без них з приміщення теж заборонено.

У Вінниці скоротили кількість напрямків, за якими можна в’їхати до міста. На в’їздах працюватиму карантинні пости з поліцейськими, рятувальниками, нацгвардійцями та медиками.

Вони вимірюватимуть температуру та дезінфікуватимуть автівки.

ФОТО: Поліція Вінницької області

У Києві заборонили надавати стоматологічні послуги окрім невідкладних випадків.

Рішення про невідкладність має ухвалювати кожен окремий лікар.

Другий літак повернувся з Китаю

Він доставив в Україну 300 тисяч респіраторів, 35 тисяч костюмів захисту, 1,8 мільйона звичайних медичних масок та інші засоби захисту.

Усе це передадуть на логістичний склад, а звідти – в обід 29 березня відправлять у регіони.

Уночі літак повертається до Китаю за третім вантажем.

Понад 3 мільйони гривень

Зібрали для боротьби з коронавірусом харківські програмісти.

І витратили їх на дезінфекційні засоби, 3 діагностичні ультразвукові системи, 12 ларингоскопів (використовують для обстеження гортані), 3 електрокардіографи, 18 дихальних респіраторних мішків для дорослих та інше обладнання.

Частину віддадуть Харківській міській клінічній лікарні №17, частину — відвезуть в інші лікарні.

ФОТО: харківське медіа "Накипело"

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У світі. +65 тисяч хворих

28 березня у всьому світі зареєстровано 665 616 хворих на коронавірус. На ранок 26 березня їх кількість була 601 478. За день перед цим – 531 788 випадок зараження коронавірусом.

Тобто за минулу добу кількість заражених збільшилася приблизно на 65 тисяч, за дві доби – на 135 тисяч. Останні декілька днів кількість хворих зростає в середньому на 50-70 тисяч щодня.

У всьому світі:

Одужали: 141 746 (+9 969)

Померли: 30 857 (+3 095)

Італія. 10 тисяч загиблих

За минулу добу в країні померли 889 людей, в результаті загальна кількість загиблих сягнула 10 023. Сьогоднішній показник загиблих трохи нижчий від рекордного вчорашнього, коли було зафіксовано майже 1000 смертей за добу.

Найбільша кількість летальних випадків за останні 24 години припадає на найбільш уражену Ломбардію: 542. Саме там зафіксовано найбільше померлих від початку епідемії – 5 944.

Загалом станом на ранок 29 березня в Італії захворіли 92 472 людини. Зростання за останню добу склало 5 974.

Від вірусу вилікувались трохи більше, ніж померли: 12 384 людини, при чому за останню добу – 1 434. Це найвищий приріст, зафіксований з початку епідемії. Вчора приріст тих, хто вилікувався, склав 589.

Іспанія. Новий рекорд смертей

Іспанія другий день поспіль б’є сумні рекорди смертності від коронавірусу в країні. За останню добу тутї померли 832 людини. Від початку епідемії це найвище число загиблих. Для порівняння, напередодні було зареєстровано 769 летальних випадки за добу.

На ранок 29 березня кількість жертв сягнула 5 982 людини.

Всього в Іспанії зафіксовано 73 245 випадків інфікування, 40 630 осіб госпіталізовані, 4 575 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Вилікувались 12 285 людей.

Велика Британія. Більше тисячі загиблих

Як і у випадку з Іспанією країна другий день поспіль перевищує рекорди смертності.

Минулої доби тут померло ще 260 людей, що стало найбільшою кількістю летальних випадків з початку епідемії. Напередодні в Британії загинула 181 людина, що на той момент було найвищим показником.

Переважна більшість смертей зафіксовані в Англії.

Зараз у Великій Британії є 17 312 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Станом на ранок 28 березня у країні протестували понад 120 тисяч осіб.

Щоб надати допомогу максимальній кількості хворих Лондонський виставковий центр переоблаштовують на "мега-госпіталь" із 4 тисячами ліжок. Очікується, що новий медичний заклад відкриється до наступних вихідних.

Поруч із виставковим центром в аеропорту Бірмінгема створять тимчасовий морг. На першому етапі морг розрахований на 1500 людей, а у підсумку зможе одночасно розмістити до 12 тисяч померлих.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який ізолювався через зараження вірусом, розіслав листи кожній британській родині.

"Ми знаємо, що перш ніж покращитись – справи стануть ще гіршими. Але ми готуємось до цього. І чим більше ми всі будемо поважати обмежувальні заходи – тим менше буде загиблих, і тим швидше країна зможе повернутися до нормального життя", - написав Джонсон.

США. Найшвидше поширення вірусу

США продовжують бути країною з найбільшою кількістю хворих та найшвидшими темпами поширення вірусу.

За минулу добу кількість інфікованих зросла приблизно на 20 тисяч, загинуло 480 людей, що є найбільшим показником від початку епідемії.

На ранок 29 березня тут налічується 124 665 інфікованих. Всього загинуло 2191 людина, вилікувалось вдвічі менше – лише 1095.

Найбільше летальних випадків зафіксовано в Нью-Йорку – 672. Коронавірусну хворобу підтвердили у 512 поліцейських міста

Дональд Трамп за одну добу встиг змінити свої плани з боротьби з вірусом. Спочатку президент США сказав, що у штатах Нью-Йорк і Нью-Джерсі, у деяких частинах Коннектикуту потрібен карантин.

Однак губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо назвав цю ідею "безглуздою" та "антимериканською". Після цього Трамп від неї відмовився. Влада США обмежилась закликом до мешканців "гарячих точок" утриматись від поїздок без необхідності.

У своєму дослідженні журналісти The New York Times дійшли висновку: якщо темпи поширення коронавірусу в Нью-Йоркській агломерації не спадуть, тамтешній спалах може бути сильнішим, ніж у китайській Ухані чи в італійській Ломбардії.

Жорсткі порядки в Кенії та відкриті двері в Ухань

У Кенії ввели комендантську годину, і в перший же день обмежень поліція жорстко розганяла порушників, побивши їх дубинками та випустивши у натовп сльозогінний газ.

Правозахисники звернули увагу, що це могло лише збільшити поширення вірусу, адже постраждалі були змушені порушувати правила гігієни, зокрема, торкатись обличчя, коли їм ставало зле.

Польща вирішила подбати про літніх і "самоізольованих" громадян під час травневих виборів президента. Сейм проголосував поправки, які дозволяють голосувати поштою.

Дружина прем’єра Канади Джастіна Трюдо Софі Грегуар одужала від коронавірусу. Про її зараження стало відомо 12 березня. Трюдо відтоді теж пішов на карантин.

Доки світ посилює карантин, китайська Ухань, де початково з’явився новий вірус, частково відкриває сполучення: тепер туди можна в’їхати.

Палестинські угруповання скасовують масові мітинги у Секторі Гази.

Здорових людей з лайнера, який через випадки коронавірусу на борту застряг у тихоокеанських водах Південної Америки, почали евакуйовувати на інше судно.

Все на карантині: побачення, марафон і музей

Чудовий приклад зневіреним показує літня пара: чоловік з Німеччини та жінка з Данії. Через карантин закохані не можуть відвідувати одне одного як раніше – тому проводять побачення на кордоні.

Те, що карантин – не перешкода, продемонстрував британський бігун. Чоловік влаштував у себе в саду марафон на понад 42 кілометри і транслював його в facebook. Прямий ефір тривав довше 6 годин, його подивились більше трьохсот тисяч людей. На фініші британець розірвав стрічку з туалетного паперу.

Художній музей Ґетті в Каліфорнії запропонував альтернативу безкінечним переглядам фільмів. Користувачів соцмереж попросили зобразити будь-який твір мистецтва, використовуючи підручні матеріали.

Тепер twitter музею – галерея "свіжих поглядів" на світову спадщину культури.

Винник кличе на Балі. Але після пандемії

До боротьби з вірусом МОЗ України продовжує залучати "важку зіркову артилерію".

На сторінці МОЗ у Facebook опубліковали відео з Олегом Винником, який закликав українців залишатися дома та заспівав рядки: "Ната, Наталля, Наталі, ми ще махнемо на Балі". Та додав: "Але зараз мені буде спокійніше, якщо зараз ти залишися вдома".

Раніше до українців зі сторінки МОЗ у Facebook звернувся Потап: "Зайве волосся на голові збирає багато бактерій, а для барбершопів зараз не час. Продумай свій карантинний імідж, як я".

Коронавірус не оминає фізично міцних людей – спортсменів. За даними видання Marca, в іспанському клубі "Валенсія" на COVID-19 заразилися 10 футболістів та 15 співробітників.

Імена хворих в команді, яку ще називають "Летючі миші", вирішили не оприлюднювати. Раніше повідомлялося, що вірус знайшли у Есекьєля Гараля, Ельєкіма Мангаля та Хосе Гайя.

Конор Макгрегор, ірландський боєць змішаних єдиноборств (MMA), звернувся до земляків з закликом суворо дотримуватися правил самоізоляції.

Бред Джордан, американський репер Scarface, який підхватив коронавірус, заявив, що до смерті наляканий. Спочатку він, за його словами, втратив нюх та вкус. Потім з’явилися проблеми з диханням.

Ситуацію посилило те, що Джордан – астматик. "Мені здалося, що на моїх грудях сидить слон", – розповів він.

Репер закликає всіх дотримуватися режиму ізоляції.