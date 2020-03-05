Во время рабочей поездки в Полтавскую область президент Владимир Зеленский встретился с послами стран G7 и главой представительства ЕС в Украине, где обсудили перезагрузку Кабмина.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Зеленский отметил, что перезагрузкой правительства хочет улучшить результативность работы. Он также заверил, что приоритеты во внешней и внутренней политике останутся неизменными.

Президент поблагодарил глав дипломатических представительств стран G7 за помощь с реформами.

Дословно: "Президент подчеркнул неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которая служит гражданину".

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