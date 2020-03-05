Зеленский обсудил с послами G7 новое правительство

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Четверг, 5 марта 2020, 21:31

Во время рабочей поездки в Полтавскую область президент Владимир Зеленский встретился с послами стран G7 и главой представительства ЕС в Украине, где обсудили перезагрузку Кабмина.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Зеленский отметил, что перезагрузкой правительства хочет улучшить результативность работы. Он также заверил, что приоритеты во внешней и внутренней политике останутся неизменными.

Президент поблагодарил глав дипломатических представительств стран G7 за помощь с реформами.

Дословно: "Президент подчеркнул неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которая служит гражданину".

 

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Предыстория:

  • 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.
  • В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министроми.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля. 
  • Позже народным депутатам в Раде раздали представление на назначение министрами в кабинете новоизбранного премьера Дениса Шмыгаля. В спискебыло 15 фамилий. 
  • Фракции "Голос" и "Европейская солидарность" настаивали на необходимости назначать министров отдельно, а не в комплексе, "пакетом". В частности, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил, что не понимает, как Кабмин будет справляться с проблемами без экономического блока.
  • Но, несмотря на это, вечером 4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства. 

Украинская правда
Темы: Зеленский G7 Кабинет министров


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