Зеленский заверил послов G7 в неизменности курса нового правительства
Во время рабочей поездки в Полтавскую область президент Владимир Зеленский встретился с послами стран G7 и главой представительства ЕС в Украине, и заверил их в неизменности курса с новым правительством.
Источник: пресс-служба президента
Детали: Зеленский отметил, что перезагрузкой правительства хочет улучшить результативность работы. Он также заверил, что приоритеты во внешней и внутренней политике останутся неизменными.
Президент поблагодарил глав дипломатических представительств стран G7 за помощь с реформами.
Дословно: "Президент подчеркнул неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которая служит гражданину".
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Предыстория:
- 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.
- В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министроми.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.
- Позже народным депутатам в Раде раздали представление на назначение министрами в кабинете новоизбранного премьера Дениса Шмыгаля. В спискебыло 15 фамилий.
- Фракции "Голос" и "Европейская солидарность" настаивали на необходимости назначать министров отдельно, а не в комплексе, "пакетом". В частности, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил, что не понимает, как Кабмин будет справляться с проблемами без экономического блока.
- Но, несмотря на это, вечером 4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства.