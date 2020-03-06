Дело Шеремета: подозреваемая отказалась от полиграфа, потому что не доверяет экспертам
Врач Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета, отказалась от прохождения допроса с полиграфом из-за недоверия к экспертам.
Источник: сообщение Национальной полиции, комментарий адвоката "Украинской правде"
Детали: Полиция говорит, что Кузьменко дважды отказалась от интервьюирования с полиграфом.
Сначала подозреваемая предварительно согласилась на исследование. Но 26 февраля она отказалась проходить экспертизу без присутствия адвоката, который был занят другими делами.
4 марта Кузьменко и ее адвокат прибыли к экспертам, но подозреваемая повторно отказалась от полиграфа из-за недоверия к государственным экспертам, которые должны были проводить опрос.
Комментарий адвоката Тараса Беспалого: "Мы выразили недоверие тем экспертам, которые уже сфальсифицировали так называемую экспертизу Бирча (экспертиза ходы британского эксперта Айвана Бирча – УП), а потому в этом учреждении с этими экспертами мы отказались проходить экспертизу.
В том же заявлении указали, что мы не отказываемся пройти экспертизу в другом учреждении с привлечением международных экспертов.
Первый отказ был в связи с тем, что не предупредили защитника о проведении экспертизы вообще и Кузьменко без защитника отказалась, поскольку это нарушение права на защиту; соответствующие жалобы на следователя поданы, ожидаем реакции".
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Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
- Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.
- Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
- По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.