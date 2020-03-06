Дело Шеремета: подозреваемая отказалась от полиграфа, потому что не доверяет экспертам

Врач Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета, отказалась от прохождения допроса с полиграфом из-за недоверия к экспертам.

Источник: сообщение Национальной полиции, комментарий адвоката "Украинской правде"

Детали: Полиция говорит, что Кузьменко дважды отказалась от интервьюирования с полиграфом.

Сначала подозреваемая предварительно согласилась на исследование. Но 26 февраля она отказалась проходить экспертизу без присутствия адвоката, который был занят другими делами.

4 марта Кузьменко и ее адвокат прибыли к экспертам, но подозреваемая повторно отказалась от полиграфа из-за недоверия к государственным экспертам, которые должны были проводить опрос.

Комментарий адвоката Тараса Беспалого: "Мы выразили недоверие тем экспертам, которые уже сфальсифицировали так называемую экспертизу Бирча (экспертиза ходы британского эксперта Айвана Бирча – УП), а потому в этом учреждении с этими экспертами мы отказались проходить экспертизу.

В том же заявлении указали, что мы не отказываемся пройти экспертизу в другом учреждении с привлечением международных экспертов.

Первый отказ был в связи с тем, что не предупредили защитника о проведении экспертизы вообще и Кузьменко без защитника отказалась, поскольку это нарушение права на защиту; соответствующие жалобы на следователя поданы, ожидаем реакции".

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