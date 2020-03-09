Левин затягивает решение об экстрадиции – Трепак

Апелляционный суд в городе Бургас (Болгария) перенес рассмотрение жалобы криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко) на решение суда первой инстанции о его экстрадицию в Украину.

Источник: замгенпрокурора Виктор Трепак, курирующий расследование убийства Екатерины Гандзюк, в комментарии ZN.UA

Детали: Заседание суда было назначено на 13:30 в понедельник, 9 марта, но его перенесли на 11 марта.

Прямая речь Трепака: "Причина в том, что Левин отказался от своего болгарского адвоката. Думаю, цель – затянуть рассмотрение вопроса об экстрадиции. Но апелляционный суд решил перенести рассмотрение только на два дня и предоставить Левину государственного, безоплатного защитника.

Мы делаем все для того, чтобы как можно скорее вернуть Левина в Украину. Он очень важное недостающее звено, позволяющее замкнуть цепь заказчиков и исполнителей".

Что предшествовало: 24 января в Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина). 27 января суд болгарского города Бургас отправил его под стражу на 40 дней.

22 февраля Областной суд болгарского города Бургас разрешил экстрадицию Левина в Украину.

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