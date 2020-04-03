Полиция составила 153 протокола на граждан, нарушивших самоизоляцию
За нарушение правил карантина на территории Украины составлены 3566 административных протоколов, из них 153 за нарушение режима самоизоляции. По результатам рассмотрения судами наложены штрафы на общую сумму более 272 000 гривен.
Источник: пресс-служба МВД
Детали: С начала проведения карантинных мероприятий полиция контролирует соблюдение установленных ограничений.
Особое внимание уделяют лицам, обязанным находиться на самоизоляции. Это касается тех граждан, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с больными COVID-19. Полицейские общаются с ними по телефону, разъясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции, а также проводят выборочные проверки, наведываясь к ним домой.
За нарушение режима самоизоляции полицейские составили 153 админпротокола: в Киеве - 64, Винницкой области - 18, Черновицкой - 17, Ивано-Франковской - 11, Полтавской - 8, Волынской - 5, Закарпатской - 5, Сумской - 4, Херсонской - 4, Хмельницкой - 4, Харьковской - 3, Киевской - 2, Кировоградской - 2, Николаевской - 1, Одесской - 1, Тернопольской - 1.
Полицейские составляют административные протоколы о нарушении правил карантина. Таких по состоянию на 3 апреля составлено 3566. Также начато 44 уголовных производства по фактам, связанным с нарушениями карантинных мероприятий.
Кроме того, по состоянию на 3 апреля полиция круглосуточно охраняет 65 заведений лечения и обсервации граждан. А также правоохранители совместно с медиками несут службу на 229 карантинных постах.
Всего в обеспечение мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности привлечено почти 23 000 правоохранителей.
Что было раньше: По словам премьера Дениса Шмыгаля, ограничительные меры начнут ослаблять в конце апреля: "Сначала на работу смогут пойти люди трудоспособного возраста, параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта".
В то же время, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут действовать, а для пожилых людей, студентов и школьников карантин продлят.
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Напомним:
- Из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине объявлен карантин, который действует с 12 марта по 24 апреля как минимум.
- Власти сначала запретила массовые собрания, дальше остановила общественный транспорт, а потом ввели еще более жесткие ограничения – в частности, не гулять в парках, на детских и спортивных площадках. В Киеве спортивные и детские площадки закрыли еще раньше.
- 1 апреля Кабмин обнародовал перечень новых ограничений: на время карантина запрещено находиться без медицинской маски в общественных местах, ходить по улицам больше, чем двум (за исключением сопровождения детей), посещать парки и скверы (за исключением выгула собак), посещать спортивные и детские площадки, проводить массовые (более 10 человек) меры.
- По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине в целом подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая - летальные, 19 человек выздоровели.