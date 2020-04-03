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Защита не добилась смягчения для Зайцевой и Дронова в Верховном суде

Пятница, 3 апреля 2020, 16:21
Защита не добилась смягчения для Зайцевой и Дронова в Верховном суде

Верховный суд оставил в силе приговор в 10 лет лишения свободы для Елены Зайцевой и Геннадия Дронова за ДТП в Харькове, в котором погибли шесть человек.

Источник: пресс-служба Верховного суда

Детали: 3 апреля коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения кассационные жалобы защитников Зайцевой и Дронова, каждый из которых получил наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Отмечается, что полный текст постановления огласят 8 апреля.

Предыстория:

  • В октябре 2017 года в Харькове Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова.
  • В результате Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и парень). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.
  • 26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к 10 годам лишения свободы (максимальный срок, предусмотренный ч.3 ст.286 УКУ). Также их лишили права управлять транспортными средствами на 3 года.
  • Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым Зайцеву и Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы. 
     

Украинская правда
Темы: ДТПХарьковсуд
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