Защита не добилась смягчения для Зайцевой и Дронова в Верховном суде
747 просмотров
Пятница, 3 апреля 2020, 16:21
Верховный суд оставил в силе приговор в 10 лет лишения свободы для Елены Зайцевой и Геннадия Дронова за ДТП в Харькове, в котором погибли шесть человек.
Источник: пресс-служба Верховного суда
Детали: 3 апреля коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения кассационные жалобы защитников Зайцевой и Дронова, каждый из которых получил наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.
Отмечается, что полный текст постановления огласят 8 апреля.
Предыстория:
- В октябре 2017 года в Харькове Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова.
- В результате Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и парень). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.
- 26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к 10 годам лишения свободы (максимальный срок, предусмотренный ч.3 ст.286 УКУ). Также их лишили права управлять транспортными средствами на 3 года.
- Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым Зайцеву и Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.
Украинская правда
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!