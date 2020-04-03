Защита не добилась смягчения для Зайцевой и Дронова в Верховном суде

Верховный суд оставил в силе приговор в 10 лет лишения свободы для Елены Зайцевой и Геннадия Дронова за ДТП в Харькове, в котором погибли шесть человек.

Источник: пресс-служба Верховного суда

Детали: 3 апреля коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения кассационные жалобы защитников Зайцевой и Дронова, каждый из которых получил наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Отмечается, что полный текст постановления огласят 8 апреля.

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