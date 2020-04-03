НАБУ получило образцы голоса брата Ермака - адвокат

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели следственные действия с братом председателя Офиса Президента Андрея Ермака Денисом по делу о видеозаписях, на которых он, якобы, обсуждает с кандидатами стоимость должностей.

Источник: адвокат Дениса Ермака Иван Холондович в комментарии Укринформу

Прямая речь: "В НАБУ состоялся допрос Дениса Ермака, который длился 2 часа".

Детали: По словам адвоката, работники бюро отобрали для экспертизы образцы голоса его клиента.

Что было раньше: Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, который обнародовал видеозаписи с братом главы ОП, 3 апреля пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

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