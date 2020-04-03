НАБУ получило образцы голоса брата Ермака - адвокат

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Пятница, 3 апреля 2020, 18:30

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели следственные действия с братом председателя Офиса Президента Андрея Ермака Денисом по делу о видеозаписях, на которых он, якобы, обсуждает с кандидатами стоимость должностей.

Источник: адвокат Дениса Ермака Иван Холондович в комментарии Укринформу

Прямая речь: "В НАБУ состоялся допрос Дениса Ермака, который длился 2 часа".

Детали: По словам адвоката, работники бюро отобрали для экспертизы образцы голоса его клиента.

Что было раньше: Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, который обнародовал видеозаписи с братом главы ОП, 3 апреля пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

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Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи,  на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
  • Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
  • Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств.
  • 1 апреля к Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки на допросы.
  • Брат председателя Офиса президента Андрея Ермака Денис заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

Темы: Андрей Ермак НАБУ скандал Гео Лерос


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