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Кличко: На обсервации в Киеве 207 человек, готовы принять еще 3000

Вторник, 7 апреля 2020, 12:36
Кличко: На обсервации в Киеве 207 человек, готовы принять еще 3000
фото: Анастасия Олексенко

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции для двухнедельной обсервации лиц, прибывающих из-за рубежа, в Киеве подготовили 3000 мест в гостиницах и базах отдыха

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 7 апреля

Прямая речь: "Правительство ввело обязательную процедуру обсервации для всех прибывающих из-за рубежа. Несколько отелей и баз отдыха для обсервации подготовили министерства. Это объекты, находящиеся на их балансе. Столица также подготовила уже 4 таких базы для киевлян. Таким образом, Киев теперь может предоставить 3 тысячи мест для тех, кто будет проходить обсервацию".

Детали: Кличко сообщил, что на сегодня в Киеве на обсервации находится 207 человек. В ближайшие дни ожидается еще несколько самолетов с украинцами, которые возвращаются из-за границы, но сколько из них киевлян неизвестно.

Что предшествовало: 30 марта столичный отель Министерства обороны "Козацкий" разместил 100 человек, прибывших из Бали и Катара.

Перед этим пассажиры, прилетевшие из Катара, заявляли, что решение Кабмина об обсервации было принято, когда их самолёт уже был в небе. в обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту – но не на обсервацию в отелях. Часть пассажиров отказывалась соглашаться на обсервацию.

Знать больше: Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Отрицание, гнев, обсервация. Фотоистория украинцев, которые из Бали попали в "Казацкий"

Напомним:

  • За прошедшие сутки пограничники совершили более 15,5 тысячи пропускных операций, более 9000 украинцев вернулись домой.
  • 2 апреля Кабинет министров ввел более жесткие ограничения на время карантина, который будет действовать до 24 апреля минимум. В частности, с 6 апреля запрещается находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также ходить больше, чем по двое (за исключением сопровождения детей".
  • 29 марта Кабинет министров принял решение об обязательности обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Темы: КиевкарантинВиталий Кличкокоронавирус
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