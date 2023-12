2 мая. No time to die: В Великобритании миллион тестов, в Украине игнорируют карантин, у Мадонны нашли антитела

Официальные данные, актуальные на 13:00 2 мая

Украина на карантине 52-й день.

Страна готовится к постепенному выходу из карантина, который должен начаться 11 мая.

Майские выходные – последние опасные дни, которые могут способствовать скоплению людей, говорят в Офисе президента.

22-й день из более чем 60 дней эпидемии в Украине количество тех, кто выздоровел от коронавирусной болезни, превышает количество смертей с COVID-19.

Украина. Очередной скачок суточных больных

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

11 411 установленных случаев, из них 2 250 медработников и 771 ребенок

летальных случаев сделано 122 752 ПЦР-тестов, часть из них – повторные. Больше всего – в Киеве, около 19 тысяч.

Больше всего больных в Черновицкой области – 1 745 и Киеве – 1 494. Наибольшее суточное количество больных на Буковине, Днепропетровщине и Закарпатье.

За прошедшие сутки:

550 установленных больных, из них 96 медработников и 17 детей

После одного дня снижение количества суточных больных их число вновь растет. За 1 мая зафиксировали на 95 случаев COVID-19 больше, чем днем ​​ранее.

550 суточных больных – это второй максимум за все время эпидемии в Украине (наибольшее количество суточных случаев инфицирования было 24 апреля – 578).

Ситуация с Covid-19 в Вооруженных силах: 77 случаев инфицирования (1 за минувшие сутки), ни одного больного на фронте.

Что происходило в регионах:

Черкассы. После преждевременного ослабления карантина исполкомом президент передал мэру "пламенный привет", а самого председателя Владимира Бондаренко вызвали на допрос.

Позже Бондаренко обнародовал переписку с угрозами якобы от Офиса президента, на что там ответили – с городским головой не переписывались, он стал жертвой пранка и сделал поспешные выводы.

Донецкая область. Украинцы, которых освободили во время последнего обмена с оккупированными территориями 16 апреля, закончили двухнедельную обсервацию в Святогорске. Двое из них возвращаются домой, часть поедет в спецучреждения за медицинской и психологической реабилитацией. Всего 16 апреля Украина забрала 20 человек.

Фото: Facebook-страница Павла Кириленко, председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации

Одесса. В первый майский выходной одесситы заполнили собой пляж и территорию поблизости. Люди отдыхали на спортивных площадках и тренажерах, фотографировались с лошадьми и даже купались.

Фото: одесское медиа "Думская"

Львов. В Международный день труда малые предприниматели с плакатами вышли на центральную площадь Рынок, чтобы привлечь внимание к трудному положению, в котором оказались из-за карантина. Люди были в масках и сохраняли дистанцию.

Во временно оккупированном Крыму, по данным оккупантов, более сотни случаев заболеваний – 104 человека с начала эпидемии. В Севастополе – 85 инфицированных.

С 1 мая в Крыму восстанавливают работу салоны красоты, парикмахерские, ателье, химчистки, учреждения по ремонту обуви, компьютеров и другие.

В районах временно оккупированного Востока официально более 100 инфицированных в каждой области: на Луганщине – 129, в Донецкой области – 105.

За динамикой изменения количества больных в Украине и в каждой области следите на картах и ​​графиках "Украинской правды".

Как в Украине открываются рынки

На Киевском рынке в Одессе для защиты покупателей и продавцов между деревянными палками натягивают пищевую пленку. При входе стоит охранник, который проверяет наличие масок у покупателей, и стол с антисептиком. Бутылка с ним до конца дня уже была пустой, сообщает местное медиа

Фото: одеське медіа "Думская"

Перед входом на Привокзальный рынок в Виннице скопились люди, они не соблюдали дистанцию ​​и масочный режим. Администрация рынка говорит – люди стали приходить за 2 часа до открытия рынка, поэтому образовалась очередь.

После открытия никаких нарушений не зафиксировали, все были в масках и проходили проверку температуры, уверяют в Госпродпотребслужбе.

В Харькове на протяжении 1 мая Госпродпотребслужба выписала 15 предписаний за нарушение санитарных требований на рынках. Один рынок закрылся, потому что не смог выполнить все условия Минздрава.

В Ровно некоторые рынки еще готовятся к открытию. Территория, на которой раньше торговали жители сел, завешена бело-красной лентой и пустует.

"Приветики, сейчас будет репчик для лучших учеников"

Сельская учительница с Харьковщины Ольга Халепа в дополнение к дистанционным урокам по природоведению и биологии читает для своих учеников рэп. Говорит, что так пытается удержать внимание школьников 5-8 классов на карантине.

"Я вижу, что они меня понимают и необходимый материал усваивают. А что мне еще надо для удовлетворения как учителю биологии?", – рассказывает учительница.

Рифмует, снимает и монтирует ролики – сама. На один уходит около 8 часов.

На ее YouTube-канале можно посмотреть рэп-уроки об особенностях грибов под песню американской панк-рок-группы The Offspring, экологические группы растений и грунтовую среду обитания.

Отдельный рэп-клип Ольга Халепа посвятила учителям Украины, которые "выжили" после карантина.

Мир. Болезнь в Бразилии набирает обороты

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 87 тысяч. Что на 24 тысячи больше, чем накануне.

Погибло 5,2 тысячи. Что на 500 меньше, чем накануне.

Больше всего больных появилось в США, России, Великобритании. Россия уже 10 суток входит в тройку стран с самыми быстрыми темпами распространения вируса.

Среди стран, где выписано больше людей – США, Турция, Германия.

Лидерами по суточной смертности второй день подряд становятся США, Великобритания и Бразилия.

В Великобритании за последние сутки – 739 летальных случаев, общее количество смертей достигло 27 510.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сообщил, что правительство достигло своей цели тестировать 100 тысяч человек в день. Всего с начала эпидемии тест прошли 1 023 824 человек. Это заявление раскритиковали в Британии, ведь большинство этих тестов были разосланы по домам и не были проведены.

В США за сутки умерло 1 947 человек, что почти столько же, как накануне. Количество новых случаев заболевания возрастает.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило применение в экстренных случаях экспериментального препарата Remdesivir при COVID-19, который есть и в украинских протоколах лечения.

Белый дом запретил главному инфекционисту Энтони Фаучи давать показания в Конгрессе, назвав его выступление контрпродуктивным во время распространения пандемии.

Ранее Фаучи критиковал действия Трампа, и заявлял, что в США можно было бы спасти больше жизней, если бы карантинные меры были введены ранее.

В Бразилии погибли 406 человек, второй день подряд показатель суточной смертности превышает 400.

В одном из городов страны за несколько дней из-за коронавируса погибло так много людей, что гробы приходилось ставить друг на друга. Для них на городском кладбище специально вырыли длинные траншеи. Некоторые отчаявшиеся родственники неохотно выбирали кремацию для близких, чтобы не хоронить их в этих общих могилах.

Карантинные "диссиденты": от Германии в России

В ВОЗ говорят, что Китай не допускает их к расследованию распространения COVID-19. Местная власть сама исследует вопрос и неоднократно отклоняла просьбы международной организации присоединиться.

Представитель ВОЗ в Беларуси сказал, что темп прироста новых случаев в стране является одним из самых высоких в Европе. Сейчас там около 15 тысяч больных, почти 100 человек умерло. Однако власть не объявляет карантин, а президент Александр Лукашенко говорит, что "от коронавируса никто не умирает".

В России завели дело о публичных призывах к экстремизму на оперного певца и ковид-диссидента из Северной Осетии Вадима Чельдиева. Он призывал людей к протестам против карантина, называя их "актами неповиновения".

В столице Германии в День труда сотни людей проигнорировали запрет на массовые мероприятия и вышли на протест против карантина.

Левые группы призвали к демонстрации, чтобы осудить капитализм и призвать к большей солидарности, особенно с беженцами. Они просили участников надевать маски и держаться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

Изобретения против пандемии: онлайн-связь с рыбами, костюм для секса и ресторан для одиночек

Работники океанариума в Японии призывают говорить с угрями по видеосвязи, так как из-за отсутствия посетителей рыбы отвыкли от людей и начали прятаться от смотрителей.

Семейная пара в Швеции вдохновилась карантином и открыла временный ресторан для одного человека. Стол там накрывают посреди поля, а за день принимают только одного посетителя. За обедом его не побеспокоит даже официант – еду доставляют по веревке в корзине.

Дизайнеры в США разработали прототип костюма, который должен защитить от вируса даже при близком физическом контакте. Изобретатели говорят, что главное назначение "антивирусной одежды" – развлечения, например, вечеринки или фестивали без соблюдения дистанции. Костюм, по их словам, позволяет свободно пить и курить и даже заниматься сексом.

Apple должна облегчить пользование своими смартфонами тем, кто защищается от вируса, и подстроить функцию разблокировки экрана Face ID под лицо с масками. Обновление может появиться в течение нескольких недель.

Но технологическая борьба с вирусом в Индии настораживает и вызывает обеспокоенность по поводу конфиденциальности. Там, как и в других странах, решили отслеживать контакты людей с помощью мобильного приложения. Но теперь власть сделала программу обязательной для всех, кто работает как в государственном, так и в частном секторах.

У Мадонны нашли антитела. Она хочет вырваться из рабства переживаний

61-летняя певица Мадонна продолжает вести свой "Карантинный дневник" в Instagram. В нем она предположила, что уже бессимптомно переболела коронавирусом и не хочет больше бояться.

"На днях я сдала тест и узнала, что у меня есть антитела, поэтому завтра я отправлюсь в долгую поездку на машине, опущу окно и вдохну воздух, пропитанный COVID-19", – сказала Мадонна. И добавила, что ей хочется вырваться из рабства переживаний.

2 мая свой день рождения празднует дочь британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон, Шарлотта Элизабет Диана. Девочке исполнилось пять лет.

Малышка, которая стоит четвертой в очереди к трону, приветствуют в официальном Instagram-аккаунте дворца.

Как обычно, фото дочери сделала Кейт. На них маленькая принцесса помогает упаковывать и доставлять продукты для одиноких пенсионеров-соседей во время карантина.

Модель Настя с собачкой Мишель вернулась из Ухани в Херсон. Киев попал в клип Queen

22-летняя модель из Херсона Анастасия Зинченко, которая не могла эвакуироваться из китайского Уханя из-за своей собачки Мишель, вернулась в родной город.

"Я дома", – написала она в Instagram и выложила фото с дня рождения своей бабушки.

Зинченко сказала, что расскажет позже, каким образом она смогла вернуться домой. Пока она наслаждается оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой.

Группа Queen и певец Ламберт исполнили хит "You Are The Champions". Песню посвятили всем медикам мира, которые борются с COVID-19.

В клипе, который обнародовали на официальном YouTube-канале Queen, показывают улицы опустевших городов, среди которых есть и Майдан в Киеве.