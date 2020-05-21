Главные новости среды и ночи: пресс-конференция Зеленского, ослабление карантина

Зеленский дал пресс-конференцию к годовщине своего президентства, до 22 июня в Украине будет адаптивный карантин — актуальные новости 20 мая.

О пресс-конференции

Ни кума или военного друга я не назначил, а только "чистых" людей, которым доверяю.

Хочу быть президентом, который сделает в Украине дороги.

Что касается приговора Порошенко — все еще впереди. Вы видели вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров.

Об украинцах за чертой бедности: $250 — это маленькая зарплата, но не бедность.

Также Зеленский заявил, что ему может не хватить одной президентской каденции и он подумает, баллотироваться ли на еще один срок.

О карантине

С 22 мая по 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин — ограничения будут усиливать регионально, в зависимости от динамики заболеваемости.

Метро в Киеве и других городах Украины может заработать с 25 мая. С 22 мая возобновится движение наземного общественного транспорта, а также международное железнодорожное и автомобильное пассажирское сообщение.

Кабмин возобновляет работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

Подавляющее большинство украинцев считают, что Зеленский плохо справился с основными задачами: снижением уровня коррупции и урегулированием конфликта на Донбассе.

Фракция "Батькивщина" пошла на изоляцию из-за коронавируса у одного из нардепов и не вернется в сессионный зал, пока не получит результатов тестирования всех парламентариев фракции.

Порошенко назвал аудиофайлы нардепа Деркача фейком и обвинил в организации провокации Коломойского, Офис президента и Россию.

В Украине зафиксировано 19 230 случаев заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 354. В результате осложнений умерли 564 человека, 5955 пациентов выздоровели.

Более 5 миллионов человек заразились коронавирусом в мире с начала пандемии, а 2 миллиона уже выздоровели.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил о наибольшем количестве случаев заражений коронавирусом за сутки от начала пандемии.