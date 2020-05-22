Новости 22 мая: 2 этап снятия ограничений, дело Шеремета

8 областей и город Киев не соответствуют критериям, которые разрешают ослабить карантин, следствие по предполагаемым исполнителям в деле Шеремета завершено — актуальные новости 22 мая.

О втором этапе

Киевская ОГА пока не будет смягчать карантин, поскольку количество случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения пока превышает норму.

Еще 10 областей и город Киев не готовы перейти ко 2 этапу снятия ограничений: не соответствуют критериям, которые разрешают ослабить карантин.

Вместе с тем мэр Киева Виталий Кличко попросил Кабмин ослабить карантин и запустить транспорт, несмотря на неблагоприятную эпидемическую ситуацию.

Позднее заместитель Кличко заявил, что с 23 мая наземный транспорт Киева, возобновит работу в обычном режиме, но в городе будут действовать ограничения по количеству посадочных мест.

Карантин отказались ослаблять на Волыни, Закарпатье и Львовщине. В то же время в Черновицкой области, наиболее зараженной коронавирусом, ограничения смягчают.

О деле Шеремета

Полиция завершила расследование в отношении подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

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